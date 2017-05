Absuelven a policía estadounidense por el asesinato de un hombre afroamericano desarmado

El 16 de septiembre de 2016, un grupo de policías, en el que se encontraba Betty Shelby, llegó al lugar del accidente tras recibir un mensaje de que un desconocido en un todoterreno se comportaba de forma sospechosa. Posteriormente, Terence Crutcher, de 40 años, fue asesinado por la policía.Seis meses después, Betty Shelby fue declarada inocente de homicidio en primer grado en un juicio.

Al oír la sentencia del juzgado, la familia de Crutcher estalló en lágrimas. "Que se sepa que creo en mi corazón que Betty Shelby salió impune de este asesinato", dijo el padre de Crutcher, el reverendo Joey Crutcher, después de que se anunciara el veredicto.

© AP Photo/ Sue Ogrocki Betty Shelby deja el tribunal con su marido, Dave Shelby

Shelby testificó que disparó su arma por temor, ya que Crutcher no obedecía las órdenes de tumbarse en el suelo y parecía estar buscando dentro de su vehículo algo que ella pensaba que era una pistola. Posteriormente, se informó que Crutcher no portaba armas.

© AP Photo/ Lynne Sladky Muerte en directo: policía estadounidense mata a tiros a un hombre en Facebook Live (vídeo)

Según afirmaron los fiscales, Shelby tuvo una reacción desproporcionada. Señalaron que Crutcher tenía las manos en alto y no mostraba señales de querer empezar una pelea, lo que fue confirmado en un vídeo policial.

Shelby también temía que Crutcher estuviera bajo la influencia del PCP, un potente alucinógeno conocido como 'polvo de ángeles', que hace que las personas que lo tomen tengan un comportamiento errático, impredecible y violento. La autopsia demostró que, en efecto, el PCP se encontraba en el organismo de Crutcher. Asimismo, la Policía afirmó que encontraron un recipiente de la droga en el vehículo.

Unos 100 manifestantes se reunieron en una plaza fuera del tribunal para protestar por el veredicto al coro de: "no hay justicia, no hay paz, no a la policía racista".

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.