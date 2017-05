Desconocidos lanzan granada al patio de la jueza del Tribunal Económico de Ucrania

"Estoy recibiendo amenazas constantemente, creo que esto se eso debe a las decisiones que he tomado en la corte, no puedo decir qué tipo de amenazas son, porque les prometí a los investigadores de la policía no difundir esa información", dijo Danílova al canal ucraniano "1+1".

Según la funcionaria, en la noche del jueves alguien tiró una granada al patio de su casa, situada en la localidad de Vishenki en la región de Kiev.

La jueza aseguró que antes del atentado encima de la casa volaron varios drones.

Nadie resultó herido. La policía no ha comentado por el momento lo sucedido.

