Rusia adopta medidas concretas para lograr el desarme nuclear

"A pesar de las circunstancias internacionales no tan favorables, Rusia sigue adoptando medidas concretas para reducir sus arsenales nucleares", dijo el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa Mijaíl Uliánov, Uliánov al intervenir en Viena ante el Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes del Tratado que se celebrará en 2020

El diplomático ruso indicó que Rusia "está dispuesta a conseguir los niveles marcados (en el START III) para el 5 de febrero de 2018.

Uliánov subrayó que la actividad militar de varios países aumenta las tensiones en la península de Corea.

"Estamos convencidos de que la causa de la tensión en la península (de Corea) no solo son programas nucleares y de misiles de Pyongyang, sino también el aumento de la actividad militar de varios Estados regionales y, en particular, no regionales en el nordeste de Asia", dijo Uliánov citado en un comunicado difundido por la Cancillería rusa

