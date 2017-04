Exministro letón acusa a Occidente de generar ola de terrorismo en el mundo

"Las guerras en Irák, Afganistán y Siria, en las que también participa Letonia, constituyen el terror y es que es Occidente el que ha generado el terrorismo", señaló.

Occidente, denunció, empezó la guerra en Siria y devastó Irak.

© REUTERS/ Azad Lashkari Guerra contra el terrorismo: de Clinton a Obama

"Los militares que huyeron de Irak organizaron Daesh y nos declararon la guerra santa (…) Nosotros llamamos a esto terrorismo, para ellos es una guerra de liberación", indicó.

Los iraquíes, prosiguió, instan a los países occidentales a salir de sus tierras y dejar de saquear su petróleo.

"Occidente contribuyó al asesinato de (líder libio Muamar) Gadafi (…) Durante su Gobierno la educación era gratuita en Libia y los niños iban a la escuela. Pero ahora ¿qué hay allí? Solo destrucción", subrayó.

Lea más: Libia, el país idóneo para practicar el 'otro orden mundial'

El exministro letón sostuvo que la receta para acabar con el terrorismo es simple y pasa por dejar de promover las guerras.

Jurkans confesó que hace poco visitó Londres y conversó con un islamista.

"El hombre me dijo: Tú destruiste mi hogar, quemaste mis olivos, me robaste mi tierra, mataste a mi familia y me quitaste mi trabajo. Destruiste mi país y humillaste a mi pueblo. Es cierto que me permitiste vivir en tu país, pero no me diste las mismas oportunidades de las que gozas tú y me impones tu estilo de vida", contó.

Los periodistas, dijo, preguntan con frecuencia cómo detener el terror.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Asad reitera que Occidente patrocina el terrorismo en Siria

"Mi respuesta es simple, dejar ser parte del mismo", apostilló.

Lea también: Atribuyen a injerencia desacertada de Occidente el caos en Oriente Medio y África

El jueves se registró un tiroteo en la capital francesa que dejó un policía muerto y dos heridos.

El ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Daesh, autodenominado Estado Islámico y proscrito en varios países, incluida Rusia.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.