¿Cuán peligroso es realmente el programa nuclear de Corea del Norte?

Según los datos de Seúl, dado el éxito del desarrollo de uranio enriquecido, hoy Pyongyang es capaz de crear 10 cargas nucleares.Para conseguir el combustible de una bomba nuclear hace falta desarrollar un complejo proceso de fabricación. Desde hace décadas hay discusiones sobre la capacidad real de la industria norcoreana de mantener un proceso estable de enriquecimiento de uranio y producción de plutonio para sus armas.

Corea del Norte tiene una capacidad limitada para el procesamiento de los elementos necesarios para producir armas nucleares. Sin embargo, la producción de 10 kg de plutonio en 2016 indica que Pyongyang ha modernizado sus instalaciones —dado que ha aumentado los volúmenes de producción de materiales nucleares—.

Mientras en Seúl están seguros de que el impredecible vecino del norte no dispone de la tecnología necesaria para crear un misil capaz de llegar a las costas de EEUU, en Pyongyang, el 1 de enero de 2017, el líder norcoreano, Kim Jong-un, declaró que el desarrollo del ICBM se encuentra en "su última fase", mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte anunció una pronta prueba del misil.

© REUTERS/ Korean Central News Agency (KCNA) Corea del Norte ahora tiene un misil nuclear capaz de llegar a EEUU

Durante los últimos años, el líder de Corea del Norte ha amenazado en repetidas ocasiones con un ataque nuclear preventivo contra EEUU. En respuesta, los estadounidenses han introducido sanciones contra el país asiático.

El miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, el general mayor retirado Pável Zolotarev, señala en una entrevista con RT que Pyongyang se centra principalmente en la confrontación con Washington.

"Desde el punto de vista militar, utilizar armas nucleares contra Corea del Sur no tiene sentido. Se puede conseguir su derrota con armas convencionales. Pero en el caso de EEUU, solo existe una opción".

​Zolotarev está seguro de que si Pyongyang obtiene un misil balístico intercontinental capaz de cubrir una distancia de entre 10.000 y 12.000 km, no se atreverá a lanzarlo contra las costas estadounidenses.

"Los misiles de largo alcance son necesarios para generar una amenaza contra Washington, lo que permitiría obtener beneficios políticos. Naturalmente, el ICBM no se está desarrollando para ataques reales contra EEUU", observa el mayor general.

Zolotarev opina que, con el tiempo, Corea del Norte creará un ICBM, pero destaca la enorme cantidad de problemas de diseño no resueltos que complicarán que el misil vea la luz en un futuro próximo.

Dmitri Kórnev, fundador del portal Military Russia —Rusia militar, en español— comparte la opinión de Zolotarev y precisa qué defectos tiene el programa nuclear norcoreano.

"Por mucho que se esfuercen en el norte, el desarrollo de capacidades nucleares y balísticas está al nivel de los años 70 [del siglo XX], como máximo. Entre sus defectos destaca un sistema obsoleto de control de misiles, una baja precisión y una mala protección".

© REUTERS/ Yonhap Moscú y Seúl rechazan el estatus nuclear autoproclamado de Corea del Norte

Además, el experto observa que los misiles de Corea del Norte pueden ser fácilmente detectados por sistemas modernos de defensa antimisiles. En teoría, los sistemas estadounidenses Aegis tienen que poder derribarlos sin problemas.

El potencial de los misiles nucleares de Corea del Norte es una peligrosa mezcla de desarrollos propios y tecnología de la Unión Soviética. Pyongyang no dispone de tecnologías verdaderamente únicas, y el aislamiento internacional reduce las posibilidades de avanzar tecnológicamente, señalan los expertos.

​"Corea del Norte se declaró potencia nuclear, pero aún no ha desarrollado una ojiva que pueda ser instalada en un misil. (…) Las pruebas de misiles que hemos visto son pruebas de portadores, lo que no significa que puedan transportar una ojiva. Las pruebas de las distintas opciones para instalar las ojivas en los misiles se llevaron a cabo en 2016. Resulta difícil valorar los resultados, puesto que simplemente no hay información al respecto", explicó Pável Zolotarev.

© REUTERS/ KCNA Corea del Norte lanza un misil balístico desde un submarino en mar de Japón

Además de misiles, las demás potencias nucleares disponen de submarinos. Dmitri Kórnev considera que para disuadir a EEUU, Pyongyang necesita una impresionante fuerza submarina.

"Teniendo en cuenta que Corea del Norte, durante mucho tiempo, no tendrá la posibilidad hipotética de realizar un ataque nuclear contra EEUU por tierra, el desarrollo de misiles balísticos que puedan lanzarse desde el mar y la creación de una flota de submarinos es la única oportunidad más o menos real de alcanzar sus objetivos".

"Ahora, Pyongyang baraja iniciar la construcción de un nuevo submarino que tenga cuatro o seis lanzadoras. Sin embargo, dudo mucho que los submarinos de Corea del Norte pasen desapercibidos para los radares estadounidenses y que el Pentágono les permita entrar en el océano Pacífico", señaló Kórnev.

De acuerdo con los datos oficiales de EEUU, en 2016, Pyongyang llevó a cabo 24 pruebas de misiles nucleares y dos más subterráneas. El 6 de enero, el secretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró que los norcoreanos tienen en cuenta los defectos y los corrigen con éxito. Según el político estadounidense, "la mejora cualitativa de su capacidad durante el año pasado no tiene precedentes".