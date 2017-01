La Fuerza Nacional de Brasil llega a Manaos para reforzar la seguridad de las cárceles

© REUTERS/ Michael Dantas Tensión en las cárceles de Manaos tras la muerte de otros cuatro presos

Los primeros 25 hombres llegaron a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y se espera que a lo largo del día llegue en total un centenar de policías militares, según informó el lunes el ministro de Justicia del gobierno brasileño, Alexandre de Moraes.

Otros 100 agentes de la Fuerza Nacional serán enviados a Boa Vista (capital del estado de Roraima), donde también se registraron motines con decenas de reos muertos.

"Realizarán patrullas, apoyarán los bloqueos policías y vigilarán el perímetro de las cárceles" explicó el ministro, que subrayó que los agentes dela Fuerza Nacional en ningún caso sustituirán a la policía penitenciaria.

El envío de la Fuerza Nacional, que es competencia del gobierno federal, fue una petición de los gobernadores de Amazonas, José Melo (Pros), y de Roraima, Suely Campos (PP), en medio a la actual crisis del sistema carcelario.

En una carta enviada al presidente Michel Temer este lunes la gobernadora de Roraima pedía "con urgencia" el envío de cien agentes de la Fuerza Nacional para ayudar en la cárcel de Monte Cristo, donde el pasado 6 de enero un total de 33 reclusos fueron asesinados.

El pasado 21 de noviembre el gobierno de Roraima también pidió ayuda urgente después de otra matanza, pero el gobierno se negó a enviar a la Fuerza Nacional, algo que el ministro de Justicia intentó justificar.

"Hubo un fallo de comunicación, pero no de mérito de la petición, porque la Fuerza Nacional no puede ser policía penitenciaria (…) quien detiene no debe cuidar de los presos, eso es unánime"; dijo, resaltando que en esta ocasión sí dio luz verde al envío.