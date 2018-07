Carlos 'El Warrior' Guerrero: "Rusia me dejó con el ojo cuadrado"

Llegó para que los espectadores de TV Azteca Deportes no se pierdan ni un detalle de la actuación de la selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2018.

A pesar de su agenda más que apretada, Carlos Guerrero encontró tiempo para conversar con Sputnik en Samara, donde el pasado 2 de julio el 'Tri' resultó eliminado por sus rivales brasileños tras perder 0-2 en los octavos de final.

"México tiene una barrera en los octavos de final y siempre que llega a esta instancia topa con pared, no puede romper ese límite. Eso significa que, muy probablemente, sea este el nivel de la selección mexicana", indicó el periodista, que calificó como "lógico" lo que sucedió frente a Brasil.

"Brasil es un gran equipo, uno de los favoritos, está plagado de estrellas. Sus futbolistas juegan en los mejores clubes del mundo: Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea. Y si uno revisa el equipo de México, no tenemos jugadores top, y nuestros jugadores no juegan en clubes top. Creo que lo que sucedió frente a Brasil es una bofetada hacia nosotros para despertar de ese sueño que muchas veces nosotros vamos construyendo. Fue una manera en que el fútbol nos ha dicho: 'Mexicanos, ubíquense en la realidad, y su realidad es estar entre los mejores dieciséis del mundo, nada más'", señaló.

Según 'El Warrior', si "realmente" se quiere que crezca el fútbol mexicano, se tiene que corregir una serie de "problemas".

"Nos falta estructura en nuestra propia liga. Tenemos muchos jugadores extranjeros. En el fútbol mexicano hay clubes que juegan con nueve extranjeros de los 11, y hay pocos lugares para los mexicanos", subrayó Guerrero.

No obstante, se mostró convencido de que al 'Tri' le falta "suerte".

"En fútbol todo es posible, pero, por alguna extraña razón, para México no es posible todo, no sé qué pasa. (…) Siempre el destino nos coloca con las grandes potencias, tenemos mala fortuna, siempre estamos en el grupo de la muerte, siempre estamos en el grupo complicado, por alguna razón. El fútbol nos permite soñar y yo sé que en el fútbol cualquier cosa puede suceder. Se fue Argetina, se fue Portugal, se fue España, avanzó Rusia… pero no entiendo por qué con México esas grandes sorpresas no pasan. Es injusto a veces el destino con nuestro país", sostuvo el periodista.

Elogio al "aficionado mexicano"

"Si el Mundial de fútbol no fuera un Mundial de fútbol y fuera un Mundial de afición, México sería potencia. Allí sí, México sería campeón del mundo.

Para 'El Warrior' es su segunda estancia en Rusia desde la Copa Confederaciones de 2017, así que conoció muchas de sus ciudades, entre las cuales, además de Samara, mencionó a Moscú, Ekaterimburgo, Rostov, Sochi y Kazán.

"La limpieza que tiene Rusia es extraordinaria, no veo basura tirada en las calles", afirmó el periodista, al calificar como "fascinantes" los estadios que albergan los partidos de la presente cita mundialista.

"Lo que ha presentado Rusia en cuanto a infraestructura y en cuanto a estadios es de primer mundo. Lo han hecho muy bien los rusos. Hasta ahora han regalado un gran Mundial. No hay algo, un solo detalle, del que nosotros nos podamos quejar", aseveró.

Sobre las diferencias culturales, el periodista dijo que los rusos le parecieron "gente seria", que no sonríe tanto como los mexicanos.

"En México estamos acostumbrados a reírnos siempre y a sonreírle a la gente, aunque no la conozcamos. El ruso no necesariamente es así. Si no conoces a alguien, si no conoces a la persona, difícilmente vas a generar un vínculo de cercanía y lo vas a abrazar y le vas a sonreír como sí pasa en México. Y eso a veces al mexicano le cuesta un poco de trabajo entender", confesó.

También le costó trabajo acercarse a la lengua rusa. "Es un idioma muy complicado para nosotros, pero, poco a poco, conforme avanzan los días, vas decodificando un poco el cirílico", apuntó Carlos Guerrero, quien dijo que Rusia le dejó, en el buen sentido, "con el ojo cuadrado".

"La gran mayoría de los mexicanos que estuvo en Rusia creo que se van con una enorme sonrisa, se van muy contentos de haber tomado la decisión de invertir mucha plata, mucho dinero para poder estar aquí", declaró.

Le consultamos, además, sobre la situación política de México, donde acaba de ganar las elecciones presidenciales el opositor Andrés Manuel López Obrador.

"El pueblo mexicano ha decidido darle la oportunidad a un partido que nunca había estado en el poder. Y yo creo que es válido, es comprensible. En México hay cierto hartazgo y cansancio social por lo sucedido en los últimos años, y es una manera de decir: 'Bueno, el color rojo no funcionó, el color azul no funcionó, voy a darle la oportunidad al color amarillo'", observó.

"Yo soy de la idea de que, más allá de la figura que aparezca como líder de un país, el verdadero cambio lo hace el mexicano, el verdadero cambio lo hacemos en casa, en el hogar, el verdadero cambio lo hacen los padres con los hijos, el verdadero cambio está en la escuela con buenos maestros, (…) el cambio está en nosotros. Yo creo que México tendrá que empezar como pueblo a reinventarse, a renacer, a entender que tenemos un gran país, pero que no toda la responsabilidad es del Gobierno, que mucha responsabilidad está en nosotros", agregó.

Al término de la entrevista, Carlos 'El Warrior' Guerrero expresó la esperanza de poder volver un día a Rusia.

"Si yo pudiera en unos años volver por mi cuenta, con mi dinero para tomar vacaciones, por supuesto que lo haría", concluyó.