Australia empata 1-1 con Dinamarca y peligra su opción de clasificarse a octavos

MOSCÚ (Sputnik) — El equipo australiano no pudo pasar por empate 1-1 contra Dinamarca y peligra su opción de clasificarse a octavos ya que después de dos jornadas tiene solo un punto en el complicado grupo C del Mundial Rusia 2018.

El centrocampista del Tottenham Christian Eriksen abrió el marcador a los 7 minutos del partido, mientras que el capitán del equipo australiano Mile Jedinak anotó de penalti, en el minuto 38, el gol que le dio el empate a su equipo.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre los dos equipos, pero el primero en competición oficial (los tres primeros fueron amistosos) y además fue el primero que terminó en empate.

Christian Eriksen, autor del único gol del conjunto danés, fue elegido el mejor jugador del partido.

El encuentro no fue muy duro, no hubo muchas faltas —siete por parte de Dinamarca y solo cinco del conjunto australiano— así que el árbitro español Antonio Mateu Lahoz casi no paró el partido, sacó solo dos amarillas durante el encuentro y ambas a los jugadores daneses: la primera por la mano de Yussuf Poulsen dentro del área y la segunda a Pione Sisto por protestar.

Australia tuvo el 51% de posesión, y realizó 14 tiros a puerta, cinco de ellos entre los tres palos, mientras que los daneses realizaron 10 disparos y cinco de ellos fueron a portería.

​Con el empate ante Dinamarca, Australia pone fin a una racha de 4 derrotas consecutivas en el Mundial.

/ Por su parte, Dinamarca ha sumado su 17 partido consecutivo sin perder en todas las competiciones (nueve victorias y ocho empates), que comenzó el 11 octubre de 2016 con la derrota por 1-0 ante Montenegro.

El partido entre Dinamarca y Australia se jugó en el estadio Samara Arena y registró una asistencia de 40.727 espectadores.

Los dirigidos por Age Hareide disputarán su último partido el 26 de junio contra Francia en el estadio Luzhnikí de Moscú.

Por su parte, Australia culminará la fase de grupos en la misma fecha contra Perú en el estadio Fisht de Sochi.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.