¿Es el azúcar moreno más saludable que el blanco?

Resulta que desde el punto de vista nutricional, no son muy diferentes: ambos tipos de azúcar no nos proporcionan nada más que calorías vacías, como se le denomina a las calorías presentes en aquellos alimentos que aportan mucha energía pero pocos o ningún nutriente.

Eltiene menos procesamiento y refinado, por lo que contiene minerales, vitaminas y aminoácidos provenientes de la caña de azúcar de la que se deriva, aunque en una proporción muy pequeña. No obstante, lo que normalmente compramos en los supermercados no es más que el azúcar blanco mezclado con

"En realidad es azúcar sin refinar que tiene algo de melaza residual, o es una falsificación, es decir, es azúcar refinado al que se le ha añadido melaza para darle color y sabor", asegura la nutricionista Katherine Bassford en su libro Say No To Sugar (Dile no al azúcar, en español).

"Ya sea crudo, natural, moreno o sin refinar, todos los azúcares tienen el mismo efecto destructivo en el cuerpo", subraya la experta.

Mientras que el azúcar blanco contiene un 99% de sacarosa, el moreno oscila entre el 85% y el 95%, por lo que la única diferencia es el sabor. El azúcar blanco es más dulce, mientras que el moreno es más intenso y acaramelado.

¿Hay alternativas al azúcar?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta de azúcar a solo seis cucharaditas (no más de 30 gramos) por adulto al día. El azúcar no solo es adictivo, sino que también conduce a la obesidad, la diabetes y hasta aumenta el riesgo de cáncer.

Si quieres reducir el consumo de azúcar, te recomendamos sustituirlo con ingredientes más naturales y saludables: