Calculan cuándo volverá la vida a la normalidad tras la pandemia

La agencia estadounidense utiliza su sistema Vaccine Tracker que calcula la cantidad de dosis de vacunas del Covid-19 administradas en 67 países y distintos estados de EEUU.

"Dado que las vacunaciones ocurren más rápidamente en los países occidentales más ricos que en el resto del mundo, al mundo entero le llevará siete años al ritmo actual", dice la publicación.

No obstante, estas previsiones pueden cambiar si la velocidad de la vacunación acelera o ralentiza.

Así, por ejemplo, la tasa de vacunación de Canadá se redujo a la mitad en las últimas semanas tras los informes de retrasos en los envíos de vacunas. Según la última tasa de vacunación de Canadá, se necesitarían más de 10 años para alcanzar una cobertura del 75%.

Pero esto no significa que el país esté condenado a una década de distanciamiento social. Canadá espera aumentar sus tasas de vacunación, ya que tiene contratos para comprar más dosis de vacunas por persona que cualquier otro país.

Es probable, además, que el ritmo a nivel global se acelere a medida que haya más vacunas disponibles. Algunos de los centros de fabricación de vacunas más grandes del mundo en la India y México apenas están comenzando, señala la agencia.

Mientras tanto, si solo unas pocas personas en una comunidad se vacunan, el virus puede continuar propagándose sin control.

A medida que más personas reciben la vacuna, grupos de personas comienzan a construir una defensa colectiva contra el virus para que los brotes aislados de la infección se mitiguen en lugar de propagarse a una epidemia.

La calculadora de Bloomberg no tiene en cuenta el nivel de inmunidad natural que pueda desarrollarse tras la recuperación del Covid-19. Es posible que los lugares más afectados requieran un nivel más bajo de vacunación para prevenir la transmisión generalizada, señala el medio. No obstante, no está claro cuánta protección se ofrece o cuánto tiempo podría durar la inmunidad natural. La vacuna todavía se recomienda para las personas que se han recuperado de una enfermedad, agrega.