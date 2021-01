¿Sufres de hipertensión? ¡Pues estírate!

Phil Chilibeck, profesor de Quinesiología de la Universidad de Saskatchewan estaba estudiando el efecto beneficioso de caminar para luchar contra la presión arterial alta con un grupo de personas, mientras otro grupo hacía estiramientos.

Fue así, casualmente, cuando descubrieron que los estiramientos daban mejores resultados cuando se trata de presión arterial alta. "Al estirar un músculo, también estiramos los vasos sanguíneos de la extremidad que estás estirando. Y cuando estiras los vasos sanguíneos, se reduce la rigidez de esos vasos. Si conseguimos que la arteria pierda rigidez, mejorará el flujo sanguíneo y reduciremos la presión arterial", dijo Chilibeck.

En cuanto al tipo de estiramientos, cualquiera que utilice un grupo muscular importante es eficaz, pero según el experto, es mejor estirar los grupos musculares inferiores de las piernas. Esto no quiere decir que debas dejar de caminar, pero se debe añadir a la rutina algunos estiramientos también, dijo el profesor. Según un comunicado de prensa, 40 hombres y mujeres mayores participaron en el estudio de ocho semanas, con una edad media de 61 años. El hallazgo se publicó el 18 de diciembre de 2020 en la revista Journal of Physical Activity and Health