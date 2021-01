Descubren una forma inesperada de revertir la enfermedad de Alzheimer

El cuerpo humano crea naturalmente pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno para ayudar a regular las funciones de todo el cuerpo: desde el metabolismo celular hasta la dilatación de los vasos sanguíneos.

Los científicos observan que los niveles de sulfhidratación en el cerebro disminuyen con la edad, una tendencia que se amplifica en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

Mientras tanto, unos experimentos realizados en ratones permitieron demostrar que el sulfuro de hidrógeno es capaz de ayudar a proteger las células cerebrales envejecidas contra la enfermedad de Alzheimer, dice el comunicado de Johns Hopkins Medicine.

Una nueva investigación, publicada en Proceedings of the National Academies of Science, estudió ratones modificados genéticamente para imitar la enfermedad de Alzheimer humana.

Los investigadores inyectaron a los ratones un compuesto portador de sulfuro de hidrógeno llamado NaGYY —desarrollado por sus colaboradores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido— que libera lentamente las moléculas de sulfuro de hidrógeno mientras viaja por el cuerpo.

Las pruebas de comportamiento en los ratones mostraron que el sulfuro de hidrógeno mejoró la función cognitiva y motora en un 50% en comparación con los ratones que no recibieron las inyecciones de NaGYY. Los ratones tratados fueron capaces de recordar mejor la ubicación de las salidas de la plataforma y parecían más activos físicamente.

"Corrigiendo los niveles cerebrales de sulfuro de hidrógeno, podríamos revertir con éxito algunos aspectos de la enfermedad de Alzheimer", señaló Matt Whiteman, profesor de terapéutica experimental en la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter.

El descubrimiento, según los científicos, abre las puertas al desarrollo de nuevos fármacos para combatir las enfermedades neurodegenerativas.