El centro ruso de biotecnología Gamaleya recomienda vacunarse para prevenir COVID-19

"La única manera de protegerse de la pandemia es vacunarse", dijo el director de la institución Alexandr Guintsburg a la cadena televisiva Rossiya 24.

El experto advirtió que decir que 'la enfermedad no me afectará' o que 'pasaré el coronavirus de forma leve y adquiriré la inmunidad' no tiene ningún fundamento científico.

El 11 de agosto fue registrada la vacuna Sputnik V del centro Gamaleya, la primera en el mundo, lo que dejó la puerta abierta para iniciar la fase 3 del ensayo clínico con más de 40.000 voluntarios.

La inoculación, que se basa en el adenovirus humano tipo 26 y en el adenovirus humano recombinante del tipo 5, ha mostrado más de 95% de efectividad, según un análisis intermedio de los datos de la fase 3 en Rusia.

La campaña de inmunización con la vacuna Sputnik V empezó en el país el pasado 5 de diciembre.

Hasta el momento, más de 50 países ya se han asegurado 1.200 millones de dosis de Sputnik V, según informes del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el organismo que financió el desarrollo de la vacuna.

La entidad escogió a laboratorios de Brasil, China, Corea del Sur, India y otros países para producir la inoculación.