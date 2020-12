¿Por qué la orina de este estadounidense se volvió alarmantemente verde? | Foto

Este hombre de 62 años, quien sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, acudió a la sala de emergencias tras experimentar durante dos días dificultad para respirar, señala el informe publicado por la revista The New England Journal of Medicine.

Un análisis de sangre mostró altos niveles de dióxido de carbono: una condición que puede acabar siendo mortal. Por ello, el paciente fue admitido en la unidad de cuidados intensivos, los médicos le colocaron un ventilador y le dieron un analgésico general llamado propofol. Cinco días después de recibir este tratamiento, la orina recolectada en una bolsa de catéter se volvió verde.

Este cambio de color, entre ellos a los efectos secundarios de la medicación, a ciertas infecciones y a problemas de hígado, señalaron los autores del informe del hospital Louis A. Weiss. En el caso de este estadounidense, el responsable fue el propofol.

Todavía nadie puede decir con certeza cómo se produce este cambio de color, si bien un reporte del 2015 sobre un caso parecido reveló que los metabolitos podrían ser los responsables de que la orina se vuelva verde. Es posible que este proceso ocurra en caso de que ciertos productos de descomposición del propofol se eliminen por los riñones en lugar del hígado.

Afortunadamente, esta decoloración es benigna y desaparece una vez que se dejan de tomar ciertos medicamentos. De hecho, la orina del hombre volvió a su color normal una vez que se le quitó el propofol. Permaneció en el hospital durante dos semanas y luego fue dado de alta para trasladarse a un centro de rehabilitación.

No es un secreto que nuestra orina puede tornarse de una variedad de colores. En el 2019, un equipo de médicos informó sobre el caso de una mujer con el llamado síndrome de la bolsa de orina púrpura. Esta condición médica es el resultado de una extraña reacción química que puede ponerse en marcha dentro de las bolsas de catéteres.