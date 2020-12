Un nutricionista revela los peligros de los alimentos con 0 grasas

Si una persona decide componer su dieta solamente de productos desgrasados o light, su salud se verá severamente afectada: desde los niveles hormonales hasta el trabajo del sistema nervioso, afirma Kovalkov.

"Para empezar, los alimentos sin grasa se vuelven menos sabrosos. Los fabricantes resuelven este problema de forma simple: agregan más azúcar, almidón, espesantes y otras cosas no saludables. Sí, esos alimentos tienen realmente menos grasa, pero no se puede decir lo mismo sobre el contenido de calorías y carbohidratos", escribió el especialista en su cuenta de Instagram.

Añade que si vemos que el producto está marcado como light, no nos limitamos a una sola porción: son menos nutritivos y en nuestra mente hay una convicción errónea de que no pasa nada si me como uno más.

Es muy importante controlar no solo la cantidad de la grasa consumida , sino también su calidad: "Hay que obtenerlos de aceites vegetales, nueces, aguacates, pescado y no de papas fritas, comida rápida y productos horneados".

En lo que se refiere a los lácteos desnatados, tipo queso o yogur, su utilidad para el organismo es reducida debido a que el calcio que contienen no se asila sin ácidos grasos. "El contenido óptimo de grasa de los productos lácteos es del 4% al 7%", dijo el médico.