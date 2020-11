Los nutricionistas explican por qué estos 6 alimentos que creías dañinos no lo son

Cócteles.

Existen muchas advertencias de que el alcohol no ayuda nada a bajar de peso, sin embargo dos o tres copas en una semana no perjudicaría en absoluto un estilo de vida saludable. Según la nutricionista y fundadora de The Daily Lindsay Wandzilak cree que resulta menos dañino tomar entre uno o dos caballitos de tequila porque esta bebida está hecha de agave y esto la hace fácil de digerir y sin causar resacas u otras consecuencias. Además, es baja en calorías, por lo que no aumenta la grasa abdominal.