Ocho enfermedades que tienen como síntoma los pies fríos 

Durante la temporada de invierno es algo común tener los pies fríos. En la mayoría de los casos, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, de forma crónica, pueden ser un síntoma de un problema subyacente.

Danielle DesPrés, una cirujana del Colegio de Nueva York de Podiatría, explicó a Business Insider las condiciones médicas que pueden causar pies fríos y qué vale la pena examinar.

Aterosclerosis

La aterosclerosis es una condición que causa depósitos de grasa en las arterias e impide el flujo adecuado de sangre a los pies, lo que causa una mala circulación. Cuando una cantidad suficiente de sangre caliente no fluye a los pies, puede causar pies fríos.

"Las arterias de los pies son las más pequeñas, lo que significa que es más probable que se vean afectadas primero", explicó Danielle DesPrés, una cirujana del Colegio de Nueva York de Podiatría.

Diabetes

La diabetes es otra posible causa de los pies fríos. Algunas personas con diabetes tipo 1 o 2 experimentan daños nerviosos, o neuropatía, en sus pies. Este daño nervioso puede perturbar los nervios que detectan la temperatura en los pies, causando sensaciones desagradables.

También la diabetes del segundo tipo puede debilitar la circulación de la sangre. En este caso, los vasos de las piernas están particularmente afectados.

"Con el tiempo, los altos niveles de glucosa en la sangre asociados con la diabetes pueden causar daños en el revestimiento de los pequeños vasos sanguíneos que van a los pies, lo que provoca el estrechamiento y endurecimiento de estos vasos y la reducción del flujo de sangre a los pies. Esto entonces puede causar pies fríos", reveló DesPrés.

Enfermedad de Raynaud

La enfermedad de Raynaud hace que los vasos sanguíneos de las manos y los pies se estrechen cuando se siente frío o estrés.

Cuando esto sucede, la sangre no puede llegar a las manos ni a los pies y puede que notes que se vuelven blancos o azules. Las manos y los pies también estarán más fríos de lo que deberían.

Neuropatía periférica

Además de la neuropatía diabética, la neuropatía periférica se refiere a cualquier condición que cause daño nervioso en su sistema nervioso periférico.

Los síntomas de esta afección suelen aparecer primero en los pies, y muchas personas que la padecen informan de que tienen los pies fríos. También pueden sentir hormigueo, ardor o sensación de pinchazo en los pies.

"Cuando alguien tiene una neuropatía, los nervios se dañan y pueden causar sensaciones de entumecimiento, ardor helado y hormigueo en los pies", dice DesPrés.

Anemia

La anemia es una condición que hace que el cuerpo produzca menos glóbulos rojos de lo normal. Es más comúnmente causada por una deficiencia de hierro, ya que el hierro es un mineral esencial para producir glóbulos rojos.

Esta condición puede llevar a varios problemas, incluyendo pies fríos crónicos. Esto se debe a que una persona con anemia tiene una cantidad reducida de glóbulos rojos y hemoglobina, que es responsable de transportar el oxígeno por todo el cuerpo.

"Si el cuerpo no produce suficiente hemoglobina, no podrá producir suficientes glóbulos rojos ricos en oxígeno para mantener los pies calientes. Esto se debe a que los músculos y los tejidos de los pies no reciben suficiente oxígeno para trabajar con la eficacia que deberían", indicó DesPrés.

Algunas otras posibles causas de los pies fríos son la ansiedad, el hipotiroidismo y la enfermedad de Buerger.

"Con hipotiroidismo, la tiroides no produce suficientes hormonas para funcionar correctamente. Una tiroides poco activa puede provocar una reducción de la circulación, una disminución del flujo sanguíneo en los pies y una sensación general de pies fríos", afirmó DesPrés.

Por otro lado, la enfermedad de Buerger hace que las arterias y venas se inflamen y se bloqueen con coágulos de sangre. Lo más común es que afecte primero a las manos y los pies, y esto puede provocar frío y entumecimiento en las manos y los pies.

La experta recomendó consultar con un médico si hay sospecha de estas enfermedades para abordar la causa de fondo y obtener el tratamiento necesario.

Sin embargo, si tener los pies fríos no es una consecuencia de ninguna condición médica subyacente, es necesario hacer deporte regularmente, dejar de fumar, masajear las extremidades y vestirse más abrigado. Todo esto mejorará la circulación de la sangre en el cuerpo.