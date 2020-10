Por qué tomar agua de botellones no es tan saludable como creías

Estos grandes botellones de agua son popularmente conocidos como cooler de agua, según la experta Elena Sarátseva, que trabaja en el control de calidad ruso del consumo de agua de estos botellones, son susceptibles de generar problemas en la salud a causa de los microorganismos que se pueden encontrar en ella.

En una entrevista con la agencia de noticias Prime , Sarátseva advirtió que estos botellones son tan grandes que muchas veces las compañías al momento de reutilizarlos no pueden descontaminar completamente el botellón antes de volver a distribuirlo y beber el agua de un botellón así podría ser tan peligroso como beber agua de grifo sin hervirla.

"El asunto es que el cooler contiene 20 litros de agua, que es un volumen bastante grande. Además, el grifo instalado en ellos no siempre se lava, esto provoca la acumulación de microorganismos en el agua. Además, los botellones se reutilizan, y si no se cumplen los requisitos de descontaminación, también puede dar lugar al desarrollo de microorganismos y tener un impacto negativo en el organismo humano. En particular, para el funcionamiento del tracto intestinal", explicó Saratseva.

La experta aseguró que se encontró pruebas de la presencia de microorganismos patógenos, en el agua de varios botellones, capaces de provocar enfermedades a causa del gran problema que representa no descontaminar bien el botellón antes de reutilizarlo.