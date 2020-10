Bill Gates revela cuándo estarán listas más vacunas contra el coronavirus

Gates, cuya organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates, ha gastado miles de millones financiando a varias farmacéuticas para ahorrar tiempo en la producción de una vacuna, dijo que podríamos ver una vacuna de una compañía occidental "a principios del año que viene".

"Con algo de suerte, tendremos dos o tres de las seis [vacunas] que están en la fase tres de ensayos ahora mismo. La de Pfizer tiene una buena oportunidad de estar entre las primeras, es una compañía de vacunas muy experimentada y diseñó su estudio muy bien", declaró el multimillonario para Yahoo Finance US.

Gates también esperaba que AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax, Moderna y Sanofi se pongan al día con las vacunas a principios del próximo año. En el caso de la primera empresa, hay importantes obstáculos, ya que, entre otras cosas, un voluntario del ensayo ha muerto recientemente. Eso, no obstante, "no es sorprendente" en el curso de los ensayos, según el filántropo.

Estos datos indican que, según las estimaciones del estadounidense, en esta época el año que viene la situación epidemiológica habrá mejorado, pero

"Tenemos que vacunar a más del 70% de la población para reducir realmente las cifras, y mientras esta enfermedad exista en cualquier parte del mundo la posibilidad de reinfección siempre estará ahí", dijo, sin olvidar el escollo adicional que suponen en todo este proceso las teorías conspirativas sobre los posibles perjuicios de la vacuna para la salud.

El fundador de Microsoft dijo que sería vital conectar con los países más pobres para asegurar que las vacunas se distribuyan allí también.

Al mismo tiempo, Gates ignoró el hecho de que ya existe la vacuna Sputnik V, desarrollada por los científicos rusos del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Dicha vacuna ha sido la primera en ser registrada en el mundo. Actualmente, esta vacuna ya está en la tercera fase de pruebas y Rusia ha recibido millones de pedidos para el fármaco desde muchos países, incluido México, Venezuela y la India. De hecho, el país euroasiático ya envió una solicitud a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el registro acelerado y precalificación de esta vacuna contra el coronavirus.

Asimismo, China también ofrece una vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la CanSino Biologics. Esta vacuna, al igual que la ofrecida por Rusia, también se encuentra ahora en su tercera fase de pruebas.