Advierten de una peligrosa e incontrolable fuente de coronavirus

Un virólogo del Centro Gamaleya ha advertido que las personas con coronavirus asintomáticas son la fuente más peligrosa de contagios por COVID-19 que no se puede controlar.

Según el virólogo Víktor Zuev, no es correcto llamar a este grupo de personas "enfermos sin síntomas" porque no existe una enfermedad que no tenga síntomas, por ello, son personas sanas que llevan en su organismo el virus latente y se convierten en una fuente viral sin que ellos se den cuenta.

Un médico ruso identifica cuatro tipos de coronavirus explicó en una entrevista con Parlamentskaya Gazeta.

Esta infección se acumula en la boca del asintomático y se transmite por medio de gotas expulsadas en el aire, por eso Zuev opinó que estos portadores de COVID-19 "son fuentes de contagio ocultos y por ende incontrolables".