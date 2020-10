Corea del Sur detecta casos de efectos secundarios posiblemente provocados por remdesivir

El medio cita datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica y publicados por la formación gobernante del país, el Partido Democrático de Corea.

"Por tipo de efectos secundarios, hubo tres casos de aumento agudo de las enzimas hepáticas, tres de erupción cutánea, dos de urticaria y dos casos de contracción prematura de los ventrículos del corazón. Un caso informó vómito", dice el despacho.

El Ministerio indicó que de momento no puede averiguar si esos efectos fueron provocados precisamente por el remdesivir o no, y añadió que hasta la fecha en Corea del Sur no se ha registrado ningún efecto secundario grave relacionado con el fármaco.

El pasado 15 de octubre, el periódico Financial Times, citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó que el antiviral remdesivir casi no influye en la reducción de la mortalidad por COVID-19.

El 1 de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de remdesivir para tratar a los pacientes que tienen COVID-19.

Inicialmente el medicamento fue elaborado por Gilead Sciences en 2009 en un intento de tratar a los pacientes afectados por la hepatitis C, el ébola y la fiebre de Marburgo, pero el remdesivir no mostró eficacia contra esas enfermedades. Sin embargo, tuvo éxito en las pruebas contra los coronavirus SARS y MERS.

A principios de junio, la red surcoreana de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades —KCDC, por sus siglas en inglés— informó de que el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica dio luz verde a la importación del fármaco antiviral a Corea del Sur.

Actualmente el remdesivir ha sido administrado a 611 personas en Corea del Sur, las autoridades permiten su uso solo para tratar los casos graves de COVID-19.