Científicos italianos crean un test de olfato capaz de detectar el COVID-19

"El nuevo test rápido 'made in Italy' permite establecer en tan sólo dos minutos, si el paciente es capaz de percibir los olores, y, por lo tanto, evaluar el grado de la alteración del olfato", informó el portal.

La prueba fue experimentada en 100 pacientes con formas graves del COVID-19, 50 personas sanas y 20 pacientes que tenían problemas con el olfato, pero no estaban contagiados con el COVID-19.

Según explicó Andrea Mazzatenta, uno de los miembros del equipo científico, “hemos descubierto que los que tienen peores capacidades olfativas, también sufren de una forma más agresiva del virus”.

"Las personas infectadas con el COVID-19 refieren que pierden también el gusto, pero esto no es exacto (…) lo que no sienten son los sabores, porque la percepción de los sabores involucra no sólo el gusto, sino también el olfato. Es la alteración del olfato la que 'apaga' los sabores", destacó Mazzatenta.

El test creado prevé el uso de una aplicación gratuita para móviles y tabletas que permite efectuar la prueba de manera correcta y confirmar el resultado en tiempo real.