¿Mito o realidad? Una dietista analiza los 4 alimentos más rechazados en las dietas

Al cabo del día oímos muchos mitos sobre los alimentos que consumimos regularmente: algo es demasiado calórico, algo no se debe tomar por la noche… la dietista rusa Albina Komissárova se ha propuesto analizar el valor nutricional de cuatro comidas con mala fama. Veamos cuáles son sus conclusiones.

Lo primero que deja claro la experta en nutrición en su cuenta de Instagram es que la idea de que hay productos que engordan es falsa. Lo que engorda es abusar de un alimento, y no el propio alimento.

Dicho eso, la primera comida que analiza la especialista es la patata. De esta se suele decir que tiene un alto índice glucémico (en otras palabras, que sus carbohidratos llegan muy rápido a la sangre en forma de glucosa). Esto, dice Komissárova, no es algo que deba preocupar a una persona sana.

En cuanto a las calorías, es cierto que por cada 100 gramos de papa ingerimos unas 80, pero no son calorías vacías ni mucho menos ya que este tubérculo tiene un gran valor nutricional y es fuente de potasio y vitamina C.

El segundo alimento criticado que observa la médico es la pasta. Es cierto que se trata de un alimento calórico: una ración de 100 gramos tiene entre 350 y 370 calorías, aunque la ración media por persona suele ser la mitad. Sin embargo, si se compra pasta integral, como se suele recomendar, y se prepara con una salsa ligera y verduras, será saludable y estará rica.

Otro de los enemigos de las dietas, según se tiende a considerar, es laEste producto es bastante calórico: la ración diaria recomendada de 10 gramos contiene 75 calorías. Pero la dietista se pregunta por qué la mantequilla tiene tan mala fama cuando consumimos sin reparo productos más calóricos y con más grasas saturadas, como la leche de coco. "Entonces, ¿por qué tememos precisamente a la mantequilla? ¿Quién sabe?", plantea Komissárova.

Por último, el otro alimento al que muchas dietas le tienen declarada la guerra es el arroz blanco. No es cierto que sea muy calórico: 100 gramos de arroz cocido tienen 130 calorías, y aunque es cierto que el arroz blanco no tiene mucha fibra, no es un mal alimento si se garantiza el aporte de ese nutriente con otras comidas, zanja la experta.