Lo que faltaba este 2020, la fiebre del Nilo acuartela a varias poblaciones andaluzas

"Nadie le está dando la importancia que tiene al virus del Nilo, si te pilla, te mata o te deja con secuelas neuronales. Es más grave que el COVID–19, pero como hay menos contagiados, seguimos sin soluciones drásticas", clama Rafael Sosa desesperado. Su suegro ha sido la primera víctima mortal en la reaparición de la fiebre de West Nile (o comúnmente conocida como la fiebre del Nilo Occidental) en la provincia de Sevilla.

Según datos de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el brote de meningoencefalitis ligado a la fiebre del Nilo afecta al menos a unos 12 municipios, incluyendo a Sevilla capital. Casi un millón de personas están en riesgo, si contamos con los entornos urbanos susceptibles de tener contacto con el mosquito.

© Foto : Pixabay/Catkin Del virus del Nilo a la fiebre de Crimea-Congo: aumentan las infecciones por picaduras de insectos en España se llevaba su tercera víctima mortal, un hombre de 70 años, también vecino de la comarca del Bajo Guadalquivir.

"Estamos destrozados, perder al abuelo de esta manera, por la picadura de un mosquito, es algo muy difícil de explicar a los nietos. Era una persona muy activa, sana", cuenta Rafael Sosa sobre su suegro Victoriano.

Su caso, el de la familia de Victoriano, refleja la misma sensación que padece la comarca, con núcleos urbanos importantes como Coria del Río o la Puebla del Río. La familia de Victoriano pasó 24 días entrando y saliendo del Hospital Virgen del Rocío. Desde el primer momento, el diagnóstico fue errático: desde retención de líquidos hasta depresión. Sin embargo, los casos de similar sintomatología y procedencia se iban sucediendo, "hasta que un día nos preguntaron si a mi suegro le había picado algún bicho".

La familia, tras el confinamiento, se había trasladado a la casa de campo, donde tienen huerta y varios animales. El cerco de la investigación médica se iba cerrando, para cuando los resultados del último cultivo llegaron, confirmando que Victoriano padecía la fiebre del Nilo, ya era tarde, "tenía un daño cerebral irreversible". El jueves 20 de agosto murió, convirtiéndose en la primera víctima de esta nueva aparición del virus.

"Esto no es un virus nuevo, no es una invasión, ni ninguna novedad médica, ya lleva muchos años en la región", explica a Sputnik Jordi Figuerola, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana.

Figuerola lleva años predicando en el desierto sobre la presencia de este virus, investiga humedales y los entornos donde se desarrolla este virus, "desde 2003 tenemos evidencias de la presencia del West Nile en aves, mosquitos o caballos". La aparición en las marismas del Guadalquivir, como confirma la Junta de Andalucía, es recurrente . Después de todo, la zona que alberga —si no la mayor— una de las primeras concentraciones de arrozales en Europa y, por lo tanto, permanece durante varios meses inundada. Caldo de cultivo perfecto para la cría de larvas y mosquitos. El del Nilo ha sido tradicionalmente ligado a los caballos, la zona, también alberga diversas ganaderías que multiplican el efecto de las picaduras paralelamente en los equinos. De hecho, el Colegio de Veterinarios de Sevilla difunde información tanto para animales como para vecinos.

La fiebre de West Nile (fiebre del Nilo Occidental) es una enfermedad que se transmite por la picadura de insectos vectores. Los #équidos o las personas infectadas NO contagian la enfermedad ni a otros équidos ni a otras personas. #Veterinarios #OneHealth #WestNile #ColvetSevilla pic.twitter.com/vqrJuINqh3

​Figuerola revela el mecanismo de este virus que portan las aves migratorias. Cuando el mosquito común entra en contacto con aves portadoras del virus, se convierte en portador y entonces, mediante su picadura puede contagiar tanto a caballos como a personas.

"Pero la picadura no implica contagio, es más, mayoritariamente no hay afección. El 80% de las personas que han tenido contacto con estos mosquitos no desarrolla ningún tipo de síntoma y solo 1 de cada 150 personas desarrolla las afecciones más graves", tranquiliza Figuerola.