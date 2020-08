Descubre cuándo es peligroso comer huevos cocidos

Los huevos demasiado cocidos no se pueden comer; es peligroso para la salud, enfatizan los expertos rusos.

Según ellos, los huevos deben hervirse durante no más de diez minutos, después de lo cual deben sumergirse inmediatamente en agua fría. Si los cocina por más tiempo, puede aparecer unaen la yema; esto es una señal de que contienen sustancias tóxicas para el cuerpo humano, en particular el sulfuro de hierro, que se forma rápidamente en el huevo y no debe ingerirse.

Los huevos crudos pueden contener Salmonella bacillus, que causa una intoxicación intestinal aguda. Las personas que beben huevos crudos también corren el riesgo de deshidratación e insuficiencia renal. Además, los huevos de los supermercados pueden contener antibióticos o nitratos, que se agregan a la alimentación de las aves. Estas sustancias destruyen la microflora intestinal y promueven la reproducción de microorganismos patógenos.