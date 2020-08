¿Son realmente peligrosos los termómetros 'pistola'?

Todo empezó con un vídeo viral titulado La pistolita de temperatura mata neuronas, en el que un médico llamado José Mena advierte que la medición de temperatura con un termómetro sin contacto se puede comparar con "realizar rayos X" y hasta podría causar "la muerte de neuronas" y "problemas en el sistema nervioso".

Pero, ¿realmente es así? La(FDA, por sus siglas en inglés) asegura que los termómetros de infrarrojos no emiten radiación, sino que la miden. En cuanto a la luz roja que acompaña la medición, solo se utiliza para facilitar el procedimiento. La OMS, por su parte, afirma que los termómetros sin contacto resultan "eficaces para detectar a personas con fiebre" y ayudan a evitar el contagio, ya que permiten mantener una distancia segura.

"El termómetro no está teniendo ningún contacto con nosotros, así que no puede generar la muerte de neuronas. No afecta para nada a las estructuras encefálicas", explicó, a su vez, el investigador Andrés Villegas Lanau, de la Universidad de Antioquia (Colombia).