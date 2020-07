Polémica por la cuarentena obligatoria para obesos, hipertensos y diabéticos en Bogotá

En Colombia, dos de cada tres víctimas fatales de COVID-19 tenían obesidad, hipertensión y/o diabetes. En ese contexto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, determinó la cuarentena obligatoria para quienes sufran de estas condiciones. Quienes viven con pacientes infectados tampoco pueden salir de casa. No faltaron críticas.

En el marco de la pandemia de COVID- 19 en Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sorprendió con el decreto de cuarentena obligatoria que ha empezado a regir en la última semana de julio. Sin embargo, la medida no se aplica a todos los residentes de la capital colombiana.

Independientemente de en qué localidad viva, las personas con hipertensión, obesidad o con diabetes deben quedarse en casa por su condición médica.



Más que un llamado a la vigilancia, es un llamado a la conciencia de entender los riegos a los que nos estamos enfrentando. pic.twitter.com/lrLKYyGhXB — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 27, 2020

El dictamen se refiere solamente a personas que sufran de obesidad, hipertensión y/o diabetes, ya que dicha población es considerada más vulnerable a desarrollar síntomas más graves de COVID-19. El motivo: dos de cada tres personas que fallecieron por el coronavirus en Colombia presentaban alguna de esas tres condiciones, según ha indicado López en diálogo con el noticiero colombiano RCN.

"Esas tres causas, obesidad, diabetes, e hipertensión, son las principales causas de mortalidad en Bogotá cuando se combinan con coronavirus, por eso estamos tomando esta medida", explicó.

Además, indicó que el núcleo familiar con quien vive una persona que esté cursando la enfermedad COVID-19 deberá permanecer también en cuarentena obligatoria durante 14 días. "Es obligatorio por su propio bien, por su propio cuidado", resaltó.

En Bogotá desde ahora en los hogares dónde haya una persona positiva, la familia completa debe hacer cuarentena con ella.



Todo contacto estrecho con un positivo de Coronavirus, debe quedarse en casa 14 días, con o sin prueba. pic.twitter.com/4KyVdZk5rY — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 27, 2020

Todas estas personas deberán ingresar a la página Bogotá Cuidadora e ingresar sus datos, así como también los de todos aquellos con quienes se hayan vinculado en las últimas semanas para poder contactarlos y exhortarlos, del mismo modo, al aislamiento preventivo.

Se trata de una medida de rastreo nueva en el país, que ya se ha implementado en otros países como Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur y China.

¿Cuarentena discriminatoria?

La fundación Gorditos de Corazón Colombia se pronunció respecto a la medida y la consideró discriminatoria para las personas obesas. "Nos vemos amenazados por este decreto puesto que estigmatiza a las personas obesas por varios factores: el tema de la salud y en el social y ambiental", expresó a la revista nacional Semana el director de la fundación, Salvador Palacios.

"No se habla de la obesidad tipo 1, 2 o 3, se habla de los obesos; realmente la población no está preparada para saber quién es un obeso mórbido, entonces eso hace que lógicamente haya más pánico dentro de la comunidad. Puede que esté establecido en el decreto pero no es claro dentro del sentido social", explicó.