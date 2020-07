Culpa México a comida chatarra por alta mortalidad por COVID-19

"Desde los años 80, el perfil epidemiológico, es decir, las enfermedades que aquejaban a los mexicanos eran principalmente infecciosas, de corta duración, y hoy tenemos un predominio clarísimo de las enfermedades crónicas que están causando una importante mortalidad por la mala alimentación", explicó.

En particular, López-Gatell acusó al "ambiente nutricional" prevaleciente en México, así como a las omisiones de las autoridades sanitarias del país para alertar a la población sobre el consumo de productos industrializados y ultra procesados disponibles en el mercado por esta situación.

"Que nadie se confunda, no estamos culpando a los ciudadanos. No es culpa de usted, es culpa de este ambiente nutricional que ha sido desarrollado para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud, y desde luego, una muy importante omisión de las autoridades sanitarias que no han hecho los esfuerzos necesarios para regular esto", mencionó.

Para el subsecretario, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población mexicana han sido factores importantes para explicar la gravedad de la pandemia de COVID-19. Por ello, recordó la importancia de que se ponga en marcha la norma 051, a fin de poner etiquetados claros en productos altos en azúcar, grasas o calorías.

"Con el cambio de la Norma Oficial Mexicana 051, que va a permitir tener etiquetados claros, que le permitan a usted darse cuenta, cuando veo un sello de color negro, en forma de un octágono, que ese producto tiene un exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares o exceso de sal, y usted sabrá elegir porque tendrá la información clara de lo que estará comprando", dijo.

La Secretaría de Salud informó que, hasta el 5 de julio, en México se registran 30.639 muertes por COVID-19, al tiempo que los casos confirmados de esta enfermedad suman 256.848. De ellos, 26.295 corresponden a casos activos, es decir, presentaron síntomas en los últimos 14 días.