"El nuevo virus de gripe porcina tiene un alto potencial para una expansión pandémica"

"El nuevo virus G4 EA H1N1 tiene un alto potencial para una expansión pandémica entre las personas", dijo Lébedev.

Según el experto, para prevenir una nueva pandemia "es necesario monitorear la circulación [del virus] entre los animales y examinar a los trabajadores de las granjas porcinas".

Los estudios en cultivos celulares humanos y en mustelas demostraron que el virus es capaz de transmitirse por el aire y penetrar en las células pulmonares de las personas.

Lébedev subrayó que la nueva cepa es extremamente contagiosa y puede provocar síntomas más graves que otras cepas de gripe.

También señaló que la inmunidad a la gripe estacional no protege del nuevo virus.

Según un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos chinos descubrieron la nueva cepa de gripe porcina G4 EA H1N1 que se propaga de animales a humanos y es supuestamente capaz de causar una nueva pandemia.

La nueva cepa contiene los genes del virus H1N1/09 que causó la pandemia de gripe en 2009. Por ahora no hay pruebas de que la nueva gripe se pueda transmitir de persona a persona.

El estudio se llevó a cabo entre 2011 y 2018 en granjas porcinas en 10 provincias chinas, así como en clínicas veterinarias.

Los científicos detectaron que el 10,4% (35 de 338) de los empleados de las granjas porcinas tenían anticuerpos contra el virus G4 EA H1N1.

Las autoridades chinas declararon que tomarán todas las medidas necesarias para prevenir brotes de cualquier nuevo virus.