Descubren un insólito método para frenar el deterioro de la vista

Durante el estudio, los científicos midieron la sensibilidad de los conos y bastones —células fotorreceptoras del ojo— de 24 hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 72 años. Luego, los entregaron linternas equipadas con un led rojo con una longitud de onda de 670 nm. Los participantes tenían que mirarlo tres minutos al día durante dos semanas.

Luego, los investigadores volvieron a examinar sus células fotosensibles y concluyeron que la luz roja no había tenido un impacto significativo en la visión de los participantes más jóvenes. No obstante, los individuos mayores de 40 años mostraron una mejora importante, especialmente en la zona azul del espectro, la más afectada por el envejecimiento. En particular, el método ayudó a mejorar la habilidad de algunos de los participantes para detectar los colores y ver con poca luz.

El principal autor del estudio, el profesor Glen Jeffery, del Instituto de Oftalmología de la University College de Londres, explicó que la sensibilidad de la retina empeora con la edad, y su equipo intentó "reiniciar" las células con la ayuda de ráfagas cortas de luz de onda larga.

El empeoramiento de la vista se debe al envejecimiento de las mitocondrias, que se encargan de producir la energía necesaria para la actividad celular. La densidad de las mitocondrias es mayor en las células fotorreceptoras de la retina, que necesitan más energía. Como resultado, la retina envejece más rápido que otros órganos.

​Jeffery subrayó que las mitocondrias tienen características específicas de absorción de luz: las longitudes de onda de entre 650 y 1.000 nm son capaces de mejorar la actividad de las mitocondrias, algo que, a su vez, aumenta la producción de energía.

Los autores del experimento están convencidos de que el nuevo método es capaz de "recargar" el sistema de energía en las células de la retina, como si fuera una batería.

"Es una tecnología sencilla y muy segura", aseguró Jeffery, quien agregó que un dispositivo de este tipo podría ayudar a millones de personas.