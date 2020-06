Cómo ha trastocado la cuarentena nuestra alimentación

El uso del aceite para cocinar forma parte de las elaboraciones tradicionales de muchos países de Latinoamérica y de España. Sabemos que este ingrediente no es muy buen amigo de las dietas, y por eso hay formas de reducir su uso, como utilizando freidoras especiales.

Bernardita Vignola, nutricionista del Centro Médico y Dental RedSalud Arauco de Chile, explica incluso que existen máquinas para freír con aire. "Por ejemplo, una papa frita puede llegar a absorber un 40% de aceite cuando se fríe de manera convencional. Si bien el sabor no será el mismo, esta técnica mantiene la crocancia y se pueden preparar varias cosas", dice la experta.

El nutricionista de la Universidad Católica Alejandro Poblete está de acuerdo con la especialista en que la fritura con aire o al horno es mucho más saludable, y añade que "estas nuevas tecnologías son un gran aporte para una alimentación saludable ".

Una muy buena manera de controlar el peso y que, en general, cuida la salud durante la cuarentena es apostar por la elaboración casera de tantos productos como sea posible. Una de las cosas que se han puesto de moda en este período es preparar yogures en casa con yogurteras.

"En estas preparaciones lo importante es lo que le ponen al yogur. Si lo endulzan con miel, endulzante o azúcar habrá diferencias. Pero de todas maneras será más sano que uno comprado en supermercado", añade la dietista, citada por Publimetro. Esto se debe a la gran cantidad de conservantes, colorantes y otros elementos que llevan los yogures industriales y que, desde luego, no llevarán los caseros.

Por su parte, Poblete añade que "toda preparación en el hogar, con ingredientes naturales, será un mejor aporte al organismo. Esta tendencia a las preparaciones en el hogar es algo que debería quedarse tras la pandemia".

Otro factor elemental para no ganar peso esde lo que se come, evitando siempre los excesos de grasa. De igual manera es imprescindible tener en cuenta las cantidades que se ingieren, ya que, "obviamente, si la persona se come un bol entero de patatas fritas, subirá de peso", aclara Vignola.

"Algo bueno que ha traído esta situación de encierro es precisamente que las personas se están preocupando más de lo que comen. Planificando las comidas semanales y buscando alternativas", destaca la especialista, aclarando que a la hora de preparar el menú de la semana, se recomienda incluir legumbres una vez por semana y pescado y huevo dos veces por semana.