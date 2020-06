Estos productos alimenticios pueden ser peligrosos durante el vuelo

La experta en seguridad alimentaria de las aerolíneas, Jean Dible, compartió qué alimentos es mejor evitar consumir a bordo de un avión. Señaló que aunque las comidas a bordo se someten a estrictas normas de seguridad, el riesgo de que se produzcan bacterias puede ser mayor durante el vuelo debido al retraso desde que se prepara la comida hasta que se sirve.

"En la industria de la restauración, la comida se cocina y se sirve sin demora... En la industria de la aviación, la comida se prepara en una empresa de catering y luego se empaqueta en contenedores aislados y se transporta a los aeropuertos para ser servida a bordo del avión", indicó la experta, citada por el diario Daily Express.

Según ella, esto no solo puede dificultar el control de las temperaturas, sino que si no se sirve la comida poco después de su elaboración, puede pudrirse bastante rápido si se trata de comida fresca. Por ejemplo, las frutas pueden parecer frescas pero, a la vez, haberse cortado horas antes de la partida. Esta es una de las razones por la que las aerolíneas tienden a usar alimentos que duran más tiempo con conservantes añadidos.

Otra causa del efecto dañino de la comida en un avión es la temperatura.

"Las temperaturas incorrectas son la razón principal de las enfermedades transmitidas por los alimentos en todo el mundo", explicó Jean Dible.

La experta ha revelado algunos alimentos que siempre debe evitar cuando esté en el cielo si no quiere enfermarse a bordo.

Lácteos

Los productos lácteos, incluyendo el yogur y el helado, son particularmente susceptibles a las bacterias cuando no se mantienen a las temperaturas correctas.

Bacterias como la listeria pueden contaminar los productos lácteos y no siempre se percibe cuando el producto lácteo no es apto para comer, ya que no huele ni se ve diferente.

Delicias de carne

Profesora de seguridad alimentaria, Aurora Saulo advirtió que se deben evitar los sándwiches de carne durante el vuelo porque no pasan por un proceso de recalentamiento para matar posibles bacterias que se hayan acumulado.

Alimentos como el pollo y el pavo en rodajas suponen un alto riesgo de contaminación por listeria y pueden ser causa de la enfermedad.

Hielo

Recientes pruebas en aviones encontraron que el agua del grifo era insalubre y algunos aviones dieron positivo por la presencia de microorganismos en el agua, incluyendo bacterias.

Esto significa que el hielo puede contener bacterias potencialmente dañinas para un pasajero cuando se consumen en una bebida.

Arroz

Aunque el arroz no es un alimento común de las aerolíneas, puede venir con la comida principal que ofrece el servicio de a bordo.

El arroz puede ser uno de los alimentos más afectados por las bacterias que, si no se maneja correctamente, puede enfermar y causar intoxicación alimentaria.

La bacteria común que se encuentra en el arroz es el Bacillus cereus, que crece cuando el arroz se enfría o se almacena a una temperatura incorrecta. Los expertos aconsejan que para asegurarse de que el arroz esté libre de bacterias y se recaliente correctamente, debe hacerse a unos 73 grados centígrados.

Lo que es más, las mesas donde los pasajeros consumen la comida también contienen altos niveles de bacterias. Muchos expertos recomiendan comprar comida en la terminal del aeropuerto o esperar hasta llegar a su destino.