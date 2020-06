China renuncia al uso de escamas de pangolines en su medicina tradicional por pandemia

PEKÍN (Sputnik) — Los pangolines, que supuestamente pudieron ser agentes transmisores del coronavirus, no se incluyeron en la lista de la Farmacopea China para 2020, lo que significa que esos animales ya no se usarán en la medicina tradicional del país asiático, aseguró el diario Global Times.

A fines de febrero, el Comité Estatal de Salud de China declaró que los animales que primero se contagiaron de coronavirus podrían haber sido murciélagos, y los pangolines, que se usan en la medicina tradicional China, fueron un transmisor intermedio.

Según la publicación, la última versión de la Farmacopea China, libro oficial o registro de substancias medicinales de uso común, establece que "los animales salvajes raros serán excluidos" del uso con fines médicos.

Según afirma la medicina tradicional China, las escamas de pangolín tienen la capacidad de estimular la circulación sanguínea, eliminar el estancamiento y aliviar la inflamación.

Al final de la década de los 90 se estima que en 11 regiones de China habitaban alrededor de 60.000 ejemplares del mamífero, pero esa cifra disminuyó en un 90% en los 30 años siguientes.

China aprobó en 2017 un veto a la caza de pangolines y canceló un año más tarde las importaciones comerciales de esos animales y productos de ellos.

Sin embargo, debido a su particular valor en la medicina tradicional China y el castigo no severo previsto por el consumo de esos mamíferos, la caza no ha cesado.

Los pangolines son mamíferos placentarios cubiertos de grandes escamas rómbicas córneas que se alinean en forma de teja, una encima de la otra.

Habitan en áreas abiertas y bosques tropicales, son noctámbulos y durante el día se esconden en madrigueras profundas o huecos y copas de árboles. Los animales se alimentan de hormigas y termitas.

En 1993, China prohibió el uso médico de los cuernos de rinoceronte y los huesos de tigre.