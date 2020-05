Estos son los principales enemigos del hígado

El correcto funcionamiento del hígado es fundamental para el organismo, ya que es un órgano "esencial para la digestión de los alimentos y para la eliminación de sustancias tóxicas", explica Eva Rodríguez, dietista y nutricionista del Hospital HM Delfos, en España.

El hígado es "el gran detoxificador de todas las sustancias nocivas que llegan a nuestro organismo a través de comida, bebida o fármacos", agregó Rodríguez.

El hígado en sí no puede doler, porque no tiene receptores de dolor. Normalmente, las sensaciones desagradables solo aparecen cuando una enfermedad en particular ha ido lo suficientemente lejos. Por eso lo mejor para cuidarlo es llevar una vida sana y una dieta equilibrada, evitando el consumo de grasas y alcohol y practicando ejercicio físico regularmente, indica Mónica Guevara, la especialista en aparato digestivo y hepatología del Centro Médico Teknon en España.

De esta manera es esencial no consumir ni medicamentos, ni suplementos vitamínico-minerales sin supervisión del especialista, indicó al detallar que "todo va a para al hígado".

Asimismo, Rodríguez enumeró algunos alimentos especialmente perjudiciales para mantener en buen estado el hígado.

Alcohol

La nutricionista señaló que el alcohol es el principal enemigo del hígado.

"Al metabolizarse en el hígado, provoca un incremento de triglicéridos (grasa), de manera que se favorece el desarrollo de hipoglucemia e hiperuricemia", explicó Rodríguez citada por la Vanguardia.

Según ella, no se debe diferenciar el alcohol bueno o malo, ya que todo se metaboliza en el hígado.

"No hay alcohol bueno ni existen bebidas alcohólicas sanas, ni siquiera menos perjudiciales", señaló.

El consumo excesivo del alcohol puede producir la esteatosis, la hepatitis alcohólica, la fibrosis hepática y la cirrosis.

Bollería industrial

Los bollitos de la tienda pueden ser perjudiciales para la salud del hígado, porque "contribuyen a la acumulación de grasa visceral alrededor del hígado, cosa que se relaciona con la obesidad y el sobrepeso", explica Rodríguez.

Azúcar y sal

Un exceso de azúcar también puede perjudicar la salud del hígado. Según la investigación de la Universidad de Duke, en EEUU, el azúcar puede transformarse en grasas, que pueden acumularse en el hígado desembocando incluso en una esteatosis hepática.

Por otro lado, el exceso de sal puede provocar una serie de cambios en el hígado —desde células deformes a mayores tasas de muerte celular y menores tasas de división celular—, que podrían conducir a la fibrosis hepática, según un estudio de la Universidad de Jinan, en China.

Carne roja

Carnes rojas así como derivados cárnicos, salchichas o embutidos pueden dañar a la salud. La nutricionista insta a "incrementar el consumo de productos de origen vegetal frente a productos de origen animal" para mantener un buen estado de salud y un hígado sano, ademas de apostar por las carnes blancas y los pescados.

Grasas

Según la nutricionista es mejor consumir grasas de origen vegetal, por ejemplo de semillas, aceite de oliva o aguacates. Es recomendable limitar otras fuentes de grasas como la nata, la mantequilla y, en general, cualquier producto que contenga grasas hidrogenadas.

Que alimentos pueden ayudar al hígado

Por otro lado existen alimentos que pueden favorecer la función hepática y mejorar de la digestión.

"Entre ellos encontramos los vegetales con un ligero sabor amargo, que van desde la alcachofa a la achicoria, la endibia, la escarola, el rábano o la berenjena", indicó Rodríguez.

Según la nutricionista, un aumento en su consumo podría influir positivamente sobre el hígado y el perfil lipídico en humanos.

Asimismo, la combinación de extracto de té verde y ejercicio podría reducir la gravedad de la enfermedad de hígado graso por obesidad hasta un 75%, según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania. Además varias tazas de café al día puede tener relación con unos niveles más bajos de todos los marcadores de la función hepática, reportó el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda en EEUU.