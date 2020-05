Emprendimiento nada ético: alertan sobre la venta de mascarillas usadas en México

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) alertó sobre la comercialización de productos farmacéuticos de dudosa procedencia. Por la pandemia de COVID-19 ha aumentado la venta de mascarillas, alcohol, gel antibacterial y medicamentos, que no cumplen con las reglas sanitarias adecuadas.

Recientemente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que el uso de mascarillas será una medida auxiliar para evitar el contagio de COVID-19 durante el tránsito hacia la reanudación de las actividades en todo el país.

Sin embargo, el uso y venta de mascarillas ha aumentado prácticamente desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el mes de marzo; por lo que, desde entonces diversos internautas comenzaron a alertar sobre la reventa de mascarillas.

En el mes de abril, un internauta en Twitter reportó la reventa de mascarillas en el estado de Puebla. Según se observa en la imagen que ilustra el tuit, una persona lava mascarillas en un balde con agua y jabón.

#TómeloEnCuenta Favor de romper sus cubrebocas, antes de tirarlos para que NO los re-vendan y generar otro problema. @TraficoPuebla @SSPGobPue @SSC_Pue pic.twitter.com/s6k0N4WN8c — Yo Soy Max Martinez‼️ (@max67007) April 21, 2020

Ante esta situación, UNEFARM advirtió sobre el aumento de la venta de productos farmacéuticos en las redes sociales, esencialmente en Facebook, donde internautas ofrecen mascarillas o medicamentos a bajo costo.

"Corres el riesgo de que sea un producto caduco, que sea un producto clonado o en el caso de los insumos que no tengan la calidad suficiente", dijo Juvenal Becerra Orozco, presidente de la agrupación.

Dado que la comercialización de productos farmacéuticos en Facebook no es verificable, la UNEFARM hace un llamado a la población para que los adquiera en negocios establecidos para poder revisar que se cumpla con los señalamientos de salud adecuados —fecha de caducidad y calidad—.

"El gran problema es que al ser una cuenta de Facebook personalizado de alguien que no sabemos cuál es su giro, nada más que está utilizando el momento, de entrada aunque el producto sea original no está en el almacenamiento correcto de grados de temperatura y al ser una persona que no está bien constituida no sabemos si el producto sea robado, clonado o esté bien almacenado y si se lo toma al paciente no le va a hacer ningún efecto en su cuerpo", explicó Becerra Orozco a El Universal.

Corta tu mascarilla antes de tirarla

La UNEFARM también denunció la reventa de mascarillas —mascarillas usadas—, las cuales se recogen de la basura y se lavan para ponerlas nuevamente en el mercado. Esta situación aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 para quien la porte por la cantidad de residuos tóxicos que llega a conservar.

"Detectamos que hay redes de pepenadores que están juntando los cubrebocas [mascarillas], los lavan y los venden en los tianguis, en los semáforos y es un foco de infección muy fuerte. Tú te compras tu cubreboca [mascarilla] para evitar riesgos de salud y resulta que con ese mismo te contagias", expresó el presidente de la UNEFARM.

En este sentido, las empresas farmacéuticas de México han lanzado una campaña en redes sociales con el hashtag #cortatucubreboca que hace un llamado a la población a cortar las mascarillas antes de tirarlas a la basura para evitar que estas se revendan y se ponga en riesgo la salud de los mexicanos.