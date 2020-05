Los 13 alimentos 'saludables' en los que desperdicias demasiado dinero

Cada vez que salimos de casa para comprar alimentos buscamos dos fines, comprar productos saludables y no gastar mucho dinero pero el segundo objetivo es muy difícil de lograr aunque no imposible según revelan los nutricionistas.

Los alimentos saludables se han convertido en una tendencia actual. Los alimentos ideales y más buscados por lo general deben contener vitaminas, antioxidantes y ser bajos en calorías para que estos prolonguen la juventud y nos mantengan en forma.

CC0 / Pixabay ¡Ojo! Los hábitos a la hora de cocinar que no sabíamos que pueden ser peligrosos Bright Side que es posible tener un menú saludable en nuestra mesa y sin necesidad de gastar mucho dinero.

Atún con mercurio

Al igual que cualquier tipo de pescado, el atún contiene ácidos grasos y fósforo. Pero, aparte de estos elementos saludables, a menudo contiene algo que no se necesita en absoluto y es el mercurio. Esto es el resultado del ambiente sucio al que el atún es muy susceptible.

Así que, si quieres comer algo de pescado, no hay necesidad de pagar dinero extra por el atún y en su lugar puedes comprar caballa común que contiene la misma cantidad de fósforo, pero no absorbe el mercurio tan rápido como el atún.

El pavo y los niveles de colesterol

Se cree que el pavo es el producto dietético perfecto. Pero los estudios han demostrado que la gente que come carne de ave y la gente que come carne roja tienen los mismos niveles de colesterol. Un alto nivel de proteínas en la carne de pavo no es saludable para los que tienen problemas de riñón. Y las salchichas de jamón o de carne de ave no son recomendables por su alta concentración de sodio.

Por lo tanto, el pavo puede ser reemplazado por el pollo. Y no influirá realmente en el nivel de colesterol pero si te permitirá economizar.

CC0 / Pixabay Pavo asado

Consumir granadas por falta de hierro

Muchas personas intentan seguir esta regla pero en realidad las granadas no es la única fruta que puede ayudar a estabilizar los niveles de hierro en el organismo. Los huevos de gallina regulares o las algas también pueden ser buenas fuentes de hierro, pues contienen mucho más que las mismas granadas.

Piña o kiwi

Las piñas son literalmente legendarias en nutrición y se han ganado esta reputación por la concentración de bromelina que ayuda al organismo a deshacer las proteínas. Sin embargo, es la parte superior, los tallos y el núcleo de la fruta que contienen este elemento. Cuando se enlatan las piñas, las cualidades útiles de esta fruta desaparecen.

Entonces, puedes reemplazarlas con kiwis que también contienen un nutriente similar llamado actinidina que también ayuda a perder peso.

El mito de las espinacas

Es un estereotipo de que las espinacas contienen mucho hierro ha existido durante más de 10 años. Posteriormente, se descubrió que los datos eran 10 veces más altos que la realidad. Algunas personas creen que alguien cometió un error y no puso un decimal donde debería haberlo hecho. Entonces, todos pensaron que las espinacas contenían 35 g por 100 g de espinacas, en lugar de las 3.5 g por 100 g. Además, las espinacas contienen ácido oxálico que evita que el cuerpo digiera el hierro tan eficazmente como debería.

El repollo puede reemplazar a las espinacas, pues: contiene aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y nutrientes.

La realidad de las aceitunas

Solo las aceitunas frescas son realmente saludables, pero no son comestibles. Solo se las puede consumir después de que hayan sido procesadas. Cuando se conservan las aceitunas, se usa demasiada sal, por lo que dejan de ser buenas para la salud.

Las aceitunas son valoradas por una alta concentración de ácidos grasos y se las puede reemplazar con las semillas de calabaza o girasol que que contienen estos elementos. Además, las semillas contienen una gran cantidad de vitamina E .

Frutos secos

Las frutas secas son una gran fuente de microelementos, pero también contienen una gran cantidad de azúcar. Entonces, no es recomendable comerlas en exceso. Las frutas secas más brillantes contienen algunos elementos muy poco saludables que les ayuda a retener su color, pero pueden causar una reacción alérgica.

Por lo tanto, una merienda muy saludable puede ser solo fruta normal o té con miel. La fruta fresca le dará tantas vitaminas como la fruta seca, y la miel restaurará los microelementos que necesita.

Azúcar de caña

Se cree que el azúcar de caña es saludable. Sin embargo, el azúcar de caña es similar o inclusive casi igual al azúcar blanco común. Por lo tanto, se puede comprar azúcar blanco común, el cuerpo de todos modos no sentirá ninguna diferencia.

Leche de nuez

Nuevos sabores, menos grasa y lactosa son las razones por las que a muchas personas les gusta la leche de almendras, soja y avena. Pero esta leche a menudo contiene mucho azúcar y no tiene casi tanto calcio o vitamina D. No todas las personas son alérgicas a la lactosa, por lo que si no tienes ninguna afección médica, puedes beber la leche habitual.

Los arándanos no te harán más joven

Mucha gente cree que los arándanos contienen muchos antioxidantes y los antioxidantes retrasan el envejecimiento y previenen el cáncer, pero los científicos consideran que no existe un vínculo directo entre comer arándanos y vivir un estilo de vida saludable.

Puedes comer diferentes bayas, por ejemplo, uvas. Las uvas oscuras son especialmente saludables porque contienen resveratrol, que es útil para el corazón, los vasos sanguíneos y el cuerpo en general.

© Foto : Pixabay/congerdesign Arándanos

Los aguacates no son la única fuente saludable

Una de las principales ventajas de los aguacates es su alta concentración de potasio, que es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Sin embargo, no es la única fuente de potasio. El aguacate puede ser reemplazado por los frijoles y las remolachas que también contienen este elemento. Los ácidos grasos que contienen los aguacates, se puede reemplazar con nueces, semillas de girasol y aceite vegetal.

Toronjas

La toronja es uno de los alimentos más populares para perder peso u obtener un poco de vitamina C. Pero se la puede reemplazar con chucrut . El chucrut contiene menos calorías y más vitamina C que la toronja.

Batidos supervitamínicos

Combinar varios nutrientes saludables de una variedad de frutas en un batido parece una buena idea, sin embargo existe una cantidad de azúcar en la bebida que no es considerada saludable por los especialistas. Además, la concentración de vitamina C disminuye muy rápido en la fruta desmenuzada.

Lo más recomendable es comer la fruta entera. De esta manera, se pueden obtener todas las vitaminas y la fibra que se necesitan.