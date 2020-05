La OMS afirma que dormir bien ayuda a controlar el estrés durante la pandemia

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — El sueño determina en grado considerable la resistencia de la persona ante el estrés y las sobrecargas prolongadas, en particular durante la pandemia del COVID-19, dijo a Sputnik el experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Vladímir Pozniak.

"Un estudio efectuado en China mostró que aproximadamente un tercio de los trabajadores de su sistema de sanidad sufría trastornos del sueño mientras luchaba contra la epidemia, lo que es propio de las situaciones de estrés. El buen sueño determina nuestra resistencia ante las sobrecargas duraderas, por eso se debe dedicar mucha atención a lograrlo", señaló.

Para normalizar el sueño durante la pandemia , la OMS recomienda, evitar actividades estimulantes como ver películas de acción o consumir alcohol antes de acostarse, dedicarse a ocupaciones relajantes y placenteras, hacer con regularidad ejercicios físicos y consumir comida sana

Los somníferos y tranquilizantes deben tomarse solo por prescripción médica, advirtió el experto y recomendó utilizar preferentemente remedios naturales como la leche con miel o té de hierbas.

La OMS recomienda también leer información positiva y evitar aquella que provoca temor y recelos, dijo.

"Hasta en la situación que estamos viviendo hay momentos positivos, vinculados con la recuperación de los infectados, especialmente de aquellos cuyo estado era grave, con la prevención de nuevas contaminaciones, tales noticias llevan en sí una carga de optimismo", agregó.

El experto pidió buscar información solo en fuentes oficiales, en particular de los organismos de sanidad, además no hacerlo más de una o dos veces al día, para no estar sumidos constantemente en el tema de la pandemia.

También recordó que ayudar a otras personas contribuye a combatir el estrés.

"Para mantener la salud psíquica, importa mucho conservar los contactos sociales usando los medios de telecomunicación disponibles, hablar de lo que es la base misma de nuestra vida, no de la pandemia ni de las situaciones que origina el COVID-19", recalcó.