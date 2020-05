Cinco trucos sencillos para no comer en exceso en la cuarentena

Para descubrir cómo evitar comer en exceso en la cuarentena, Sputnik consultó con Varvara Zaródina, una psicóloga clínica, especialista en la corrección del comportamiento alimentario. Estas son las recomendaciones de la profesional para no perder el control de la alimentación.

Apuntar lo que comes

La razón principal por la que muchos suben de peso mientras están aislados en sus casas es el fácil acceso al refrigerador. Si estamos en el trabajo, por ejemplo, la situación es diferente, ya que el refrigerador no está tan cerca. Incluso si te tomas intervalos para picar algo, normalmente controlas el número de idas a la nevera. Para ayudar a desarrollar una actitud consciente hacia lo que comemos, Zaródina recomendó mantener un diario alimentario.

Planear con antelación

"Cuando escribes lo que comiste, la evaluación es más crítica. A veces, parece que no has comido nada, pero has engordado. Pero si mantienes un registro, verás que no es así. Verás que comiste un trocito de queso, en algún momento comiste la mitad de una galleta, después comiste algo que los hijos no comieron y así se acumularon muchas cosas", explica la especialista.

Otro importante paso es planear la alimentación con antelación. Así, evitas comer por impulso y ingerir golosinas poco nutritivas.

"Es bueno planificar un menú de las comidas: lo que comerás para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Además, lo que picarás entre comidas. Esto disciplina", subraya Zaródina.

Ocultar las golosinas

La psicóloga recomendó, además, ocultar las golosinas para no sentir la tentación de comerlas cada vez que las veas.

"Es aconsejable ocultar a todas las galletas y dulces que están en tazones esparcidos por la casa para que no dejen de estar siempre en la zona de acceso", aconseja la especialista.

Ocuparse las manos

Puede parecer que no es así, pero el simple hecho de tener las manos ocupadas con algo hace que dejes de querer comer tanto.

"Durante el período de aislamiento, la mayoría suelen estar frente a la computadora o frente al televisor. Y si tus manos están libres, buscarán algo de comer. Si estás trabajando, es un caso distinto, pero si estás descansando, debes ocuparte las manos. Puedes armar un rompecabezas, dibujar, tejer a ganchillo...", sugiere Zaródina.

Comprar con conciencia

El proceso de comer en exceso empieza en la tienda, cuando haces las compras de los alimentos. En particular, la psicóloga recomienda evitar golosinas ricas en azúcar.

"Los más dañinos son los pequeños bocadillos dulces: galletas, nueces, frutas secas. No hay nada malo en la fruta seca, el problema es que la comes mucho más que la fruta fresca", apunta la especialista.

Zaródina recomienda reemplazar los alimentos poco nutritivos con algo más benéfico para el organismo. Puedes picar de manera más saludable si eliges zanahorias o manzanas. Para crear el efecto similar al consumo de golosinas en un nivel subconsciente, la psicóloga sugiere cortarlas en pedazos.