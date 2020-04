Expertos rusos descartan que haya pruebas de que coronavirus es inactivo en superficies

MOSCÚ (Sputnik) — No hay pruebas de que el coronavirus no se transmita a través de objetos, declaró Marina Vershínina, experta principal del Centro del Diagnóstico Molecular del Instituto Central de Estudios de Epidemiología ruso.

Varios medios publicaron, citando a científicos alemanes, que la única vía de transmisión del coronavirus es la respiratoria mientras las superficies de objetos no tienen los virus viables.

"Actualmente es prematuro hablar sobre que las partículas del virus en los objetos que usamos no son contagiosas y es aún más incorrecto usar "no viable" respecto a los virus", dijo Vershínina citada por el servicio de prensa de Rospotrebnadzor, oficina rusa de protección al consumidor.

La experta explicó que un virus puede "comportarse como organismo vivo solo dentro de una célula viva utilizando sus recursos para reproducirse".

Subrayó que por el momento no hay pruebas de que al entrar en el organismo el coronavirus no se active y no empiece a reproducirse.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarse las manos con jabón, usar desinfectantes, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, entre otras, para prevenir que el virus entre en el cuerpo y provoque la enfermedad.

Desde el 11 de marzo, la OMS califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A escala global se han registrado más de 2,5 millones de casos de infección por el nuevo coronavirus, incluidos más de 179.700 decesos.