"Los pulmones te crujen": pacientes con COVID-19 describen los síntomas en carne propia

Cada día se detectan más casos de COVID-19 en Rusia mientras los médicos se enfrentan a un trabajo titánico para salvar las vidas de los contagiados, los cuales, pueden experimentar desde un contagio asintomático hasta presentar síntomas tan graves que pueden llegar a necesitar de un respirador para seguir con vida.

medio ruso Izvestia que fue internada en un hospital con una neumonía bilateral con sospechas de coronavirus y una fiebre de 39,6 grados que no bajó en cinco días consecutivos.

"El primer test me lo hicieron unos días después de que presentara los síntomas. Todo empezó con una tos seca y me dolía respirar, sentía como si tuviese arena en el pecho. La fiebre se elevó y no bajaba, pero no sentía dolor en la garganta y tampoco tenía mocos, simplemente sentía debilidad y dolor en el cuerpo acompañado de un desorden gastrointestinal", cuenta Eugenia.

La joven relata que ocho días después, los médicos lograron controlar la fiebre, aunque seguía con dolor en el pecho, náuseas y el sentido del gusto cambió, pues todo lo que consumía le parecía tener un sabor amargo o hasta podrido.

"Cuando te acuestas por la noche eres incapaz de dormir por la fiebre y el dolor, escuchas el crujido de tus pulmones cada vez que respiras, como si alguien estuviera arrugando un papel o una bolsa. Cada vez que me daba un ataque de tos me asfixiaba y se me saltaban las lágrimas pensando que no volvería a casa", concluyó.

Después de semanas de permanecer internada en el hospital, la joven moscovita fue dada de alta tras recuperarse, aunque al describir su experiencia recordó en carne propia cómo sintió la sensación de que podía haber muerto del COVID-19.

sentido del olfato, aunque no tenía problemas de tos ni de respiración, por lo que aún continúa en cuarentena estricta sin salir de su casa según le recomendaron los médicos.

Mientras Viktoria de 50 años y sus hijos de 25 y 18 años se dieron cuenta de que estaban contagiados al presentar los síntomas típicos del coronavirus.

"Los síntomas fueron clásicos, un fuerte aumento de fiebre, signos generales de intoxicación, malestar, congestión nasal sin goteo y pérdida completa del olfato. Estos síntomas se presentaron en diferente intensidad en cada uno", exclamó Viktoria.

síntomas más frecuentes del virus son la fiebre por encima de los 38 grados, nariz congestionada sin mucosidad, tos seca, pérdida del olfato y pérdida del sentido del gusto, entre otros.

Al momento de esta publicación, Rusia ha confirmado más de 47.000 casos de COVID-19, con al menos 405 fallecidos y al menos 3.446 pacientes recuperados, según el centro operativo nacional para la lucha contra la propagación del virus.