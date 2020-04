¿Por qué usar guantes no es útil para prevenir contagios de coronavirus?

Durante su informe sobre el avance de la pandemia de coronavirus en México del 12 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que el uso de guantes como una forma de prevenir contagios del nuevo coronavirus no sirve, puesto que la enfermedad no se contagia por esa parte del cuerpo.

"Si yo tengo los guantes tengo envuelta la mano, pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma, y si alguien me da la mano sobre mi guante y esa persona está infectada y a través de sus manos me transmitió los virus, me los pasó a la superficie del guante. Más tarde, cuando yo me talle los ojos, o me toque la cara con el guante, también me voy a contagiar", comentó.

López-Gatell también resaltó que no hay evidencias científicas de que usar cubrebocas en la vía pública ayude a disminuir los contactos. Por otro lado, recordó que el lavado de manos es "extraordinariamente importante", ya que de esta manera se elimina al virus.

Los comentarios del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud retoman varias de las principales sugerencias compartidas por la Organización Mundial de la Salud. En particular, entre sus medidas de protección básicas, la entidad subraya que "lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección ‎frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma", puesto que "si uno se toca la cara ‎mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede ‎causar la infección".

‎En todo caso, si se utilizan, es esencial conocer las medidas básicas para ponérselos, llevarlos y quitarlos correctamente para que resulten efectivos, o bien, esto puede ser contraproducente.

En España, por ejemplo, el Consejo General de Enfermería explicó en una campaña que la higiene de manos antes y después del uso de guantes es fundamental para evitar contagios. Muchas personas, sin embargo, se olvidan de este paso, ya que creen que el uso de guantes los protege de ensuciarse.

Además, para quitarlos, recomiendan el siguiente proceso: pellizcar ligeramente la parte interior del guante y hacer tracción hacia abajo y hacia el exterior, de manera que el guante sea retirado sin tocar la mano desnuda. Después, con la mano que queda con el guante, se recoge el ya retirado, y, posteriormente, se introducen dos dedos de la mano sin guante en el guante que queda puesto. De ahí se procede a su retirada, dándole vuelta para que, de nueva cuenta, sólo se toque la parte interna del guante. Una vez quitados los guantes se deben volver a lavar las manos.

Del mismo modo, la OMS recomienda llevar mascarillas en público si se sospecha que se ha contraído la enfermedad. Además, apunta que la mejor acción es que quedarse en casa y contactar con las autoridades de Salud para iniciar tratamiento.

"Llevar una mascarilla puede impedir transmitir la enfermedad a otra persona. Pero hay límites en cuanto a la capacidad de la mascarilla de proteger de un contagio", dijo Mike Ryan, director de programas de emergencia de la OMS, a Radio Francia Internacional.

Sin embargo, usar mascarillas también puede ser contraproducente, puesto que la gente tampoco sigue las reglas de uso: lavarse las manos antes, colocarla de forma que el aire no pueda pasar, no tocarla una vez en la cara, lavarse las manos en seguida si eso sucede. Sin embargo, "la gente está todo el rato tocando su mascarilla", comentó el director general de Sanidad francés, Jérôme Salomon.

Así, tal como señaló López-Gatell, "usar guantes da una falsa sensación de protección cuando igual no está siendo útil", una observación que coincide con las recomendaciones de los principales expertos en salud a nivel mundial.