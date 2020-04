¿Puede la fibra ayudar en la prevención del cáncer de mama?

Un estudio llevado a cabo por científicos de Harvard muestra que millones de mujeres podrían ser más susceptibles al cáncer de máma en la viejez por no consumir suficiente fibra alimentaria.

Al analizar los resultados de diversos estudios llevados a cabo anteriormente, los investigadores descubrieron que entre las mujeres cuyo consumo de fibra era alto tenían un 8% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que aquellas que ingerían menos fibra.

La teoría de los científicos es que la fibra protege contra la enfermedad, aly mejorar la sensibilidad a la insulina. Las células cancerosas prosperan con el azúcar, razón por la cual niveles descontrolados de azúcar en la sangre ayudan a impulsar su crecimiento.

La fibra podría, además, reducir los niveles de la hormona estrógeno, otro conocido impulsor del cáncer de mama, a través del aumento de las bacterias buenas en el intestino, capaces de descomponerla.

"Nuestro estudio contribuye a la evidencia de que los factores del estilo de vida, como las prácticas dietéticas modificables, pueden afectar el riesgo de cáncer de mama", afirmó la líder de la investigación Maryam Farvid, al tabloide británico Daily Mail.

La mayoría de los estudios consultados se referían al cáncer de mama posmenopáusico, pero en cinco de ellos, que examinaban la enfermedad en edad premenopáusica, el efecto de la fibra fue aún más significativo: un riesgo reducido del 18% para las mujeres cuyo consumo de fibra era mayor.

"Estos son estudios observacionales que no prueban la causalidad. Pero hay muy pocos factores de riesgo modificables para el cáncer de mama y es importante identificarlos, incluso aquellos que tienen un efecto pequeño", explicó Farvid al The New York Times.

Una manera fácil de elevar el consumo de fibra alimentaria es la ingesta de frutas, verduras, semillas y nueces, detalló Farvid.