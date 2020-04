¿Peligran los suministros de mercancías en España?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a entregar hasta cuatro millones de mascarillas a los trabajadores del sector. Los transportes de todo tipo de mercancías, logística y comercio electrónico fueron ratificados como actividad esencial y se necesita proteger a sus trabajadores para que ejerzan su labor con la máxima seguridad.

"Exigimos al Gobierno que entregue ya más mascarillas, sin más dilación, a nuestros trabajadores del transporte, la logística, la distribución y los servicios postales. Hemos sido ratificados por el Gobierno como sector esencial en estos momentos de estado de alarma, y por lo tanto queremos que nuestros trabajadores tengan la máxima seguridad".

Así lo ha expresado la Organización Empresarial de Transporte y Logística (UNO), la patronal del sector, que apela a una orden ministerial publicada el 21 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte de dicho Ministerio. Según esta organización, las empresas están dandoal reparto de la alimentación, productos farmacéuticos y de primera necesidad, por lo que urge proteger a su personal. UNO cifra en un 15% el repunte del comercio electrónico debido a las restricciones de movilidad impuestas a la ciudadanía. Su presidente, Francisco Aranda, explica que el suministro de guantes, mascarillas y geles debe ser prioritario:

La escasez en España y en el mundo de este tipo de material de prevención es patente. La sociedad entiende perfectamente que hay que dotar en primera instancia al personal sanitario con estos equipos. "Los profesionales sanitarios son la prioridad absoluta, pero entendemos que nosotros solicitamos que nos incluyan dentro del segundo gran bloque de profesionales que reciben los equipos", explican a Sputnik fuentes internas en UNO.

¿Está en riesgo la cadena de suministros?

"Ahora mismo se está garantizando todo el abastecimiento y el reparto", asegura esta fuente. "El temor es que pueda romperse ante la falta de elementos de seguridad, llevamos una semana pidiéndolos con urgencia".

El Ministerio de Transportes se comprometió a entregar 4 millones de mascarillas a los trabajadores del sector logístico, cantidad que en principio forma parte de un pedido más amplio, de 8 millones. El sábado 29 de marzo se anunció la llegada de 1,2 millones de unidades, que se repartieron del siguiente modo:

Más de 725.000 mascarillas de protección FFP2 se han distribuido entre los trabajadores del sector público en el ámbito del transporte de competencia estatal, entidades y empresas como ADIF y ADIF-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, ENAIRE, AENA, Puertos del Estado, etc.) y Correos. Otras 75.000 se han destinado a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y El Ministerio de Sanidad distribuyó entre sus establecimientos sanitarios las restantes 387.000 mascarillas, de tipo quirúrgico, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

#HablanDeUNO | #UNOLogística pide al Gobierno #Mascarillas para que los #Repartidores puedan “trabajar con la máxima seguridad”. @todotransport es uno de los numerosos medios especializados en en #Transporte que se ha hecho eco de las peticiones de UNO👉 https://t.co/MyHpKto26d pic.twitter.com/KxaZ6Vz5wg — UNO (@UNOlogistica) April 1, 2020

"Pero nosotros decimos que también nos urge, no queda mucho stock y se está acabando. Las empresas nos están pidiendo con mucha urgencia que les repongan ese material", declaran en UNO, al tiempo que garantizan la cadena de suministro de mercancías. "Pero ha pasado más de una semana, y no tenemos nada tangible, no podemos tener a los repartidores desprotegidos", avisan.