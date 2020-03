¿Qué tan necesario es contar las calorías que consumes para bajar de peso?

No es secreto que la actividad física combinada con un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada son pilares fundamentales para mantener un cuerpo en forma. No obstante, Skorómnaya sostiene que una de las reglas más importantes es no limitarse en lo que uno come y más bien organizar una ración de comida completa y saludable.

"Una buena alimentación no es una limitación, más al contrario, significa tener una nutrición completa. Los hábitos nutricionales son importantes. Nosotros podemos acumular una norma necesaria de micro y macronutienestes provenientes de los alimentos siempre y cuando nos alimentemos correctamente", dijo Skorómnaya.

Agregó que es recomendable consumir alimentos simples como: verduras, cereales, pasta, carne, pescado, huevos, frutos secos, nueces para llevar una alimentación completa y sin tener la necesidad de comer productos calóricos y contar las calorías que consumimos.

Según la nutricionista, también se debe tomar en cuenta que la absorción de las calorías y nutrientes en el organismo depende de muchos factores, por eso los métodos que se usan para contar el número de calorías que se consumen no son exactas para nadie.

"Todos los programas y las aplicaciones de conteo son muy aproximados. Es imposible calcular la cantidad exacta de calorías que absorbemos. Hoy en día, se pueden ingerir unas 1.400 calorías, y luego, por ejemplo, uno se enferma o tiene problemas con el estómago. La absorción de propiedades alimenticias y calorías depende mucho de la condición física y mental. El ser humano no es un robot que pueda calcular todo con precisión", explicó la nutricionista.

Además, advirtió que el estado psicológico también desempeña un papel importante a la hora de planear una dieta, pues las reacciones emocionales también generan cambios en el organismo en el momento de absorber los nutrientes y calorías de los alimentos que consumimos.

"Por ejemplo, el estrés produce la hormona cortisol. Esta hormona evita la acumulación de masa muscular y la pérdida de peso. Puede que una persona no lo sepa y continúe contando las calorías, pero todos los cálculos serán obviamente erróneos", concluyó Arina Skorómnaya.