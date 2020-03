Cinco pasos para limpiar y desechar tu basura en tiempos de coronavirus

Sobrellevar la cuarentena para prevenir contagiarse o propagar el coronavirus puede ser frustrante y solitario. Puede ser particularmente difícil si, además, no se tiene muy claro cómo llevar a cabo los quehaceres domésticos. Pero limpiar y desechar de forma correcta tu basura es posible en sólo cinco pasos.

Estando dentro o fuera de casa, no paramos de generar basura que eventualmente deberemos tirar. No te preocupes, los productos de limpieza que utilizas para limpiar habitualmente sirven para desinfectar tu casa en tiempos de pandemia, y tus hábitos de desecho de residuos sólo necesitan alguna que otra medida extra para asegurarte de no contagiarte ni transmitir el COVID-19.

Siguiendo los cinco pasos sugeridos por el Gobierno de Reino Unido, podrás estar tranquilo de que estás haciendo las cosas bien.

Coronavirus: ¿qué hacer con la basura?