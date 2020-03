Un entrenador revela la receta de la juventud

El entrenador, que incluso ha sido confundido con el novio de su hija, cree que cualquier persona puede lograr una larga juventud si sigue un estilo de vida saludable y libre de estrés.

La genética ayuda, pero no hay ningún secreto aparte del trabajo duro y la dieta, afirmó. El estrés también envejece mucho, así que Andy Wilkinson trata de no exaltarse por nada.

"Tengo un mantra personal, que es "todo irá bien", y eso me mantiene calmado y me ayuda a seguir adelante", reveló.

En cuanto a la dieta subrayó que no hay necesidad de tomar batidos de proteínas, barras o suplementos para tener ese aspecto de cuerpo de playa. Se trata de comer alimentos saludables, controlar las porciones y reducir los carbohidratos al envejecer.

"Cuando envejeces, no necesitas tantos carbohidratos o alimentos como crees que necesitas. Ahora me limito a unas cuantas cucharadas de arroz y medio camote como carbohidrato y me centro en comer menos carbohidratos por la noche", indicó.

Asimismo, el entrenador bebe mucha agua y casi no toma alcohol.

"Tomo mucha agua, puedes ponerte todas las cremas del mundo en la cara, pero el agua es lo que más influye para lucir una buena piel. Y ocasionalmente puedo tomar algún vaso de vino tinto, pero en general no bebo mucho alcohol", señaló.

Asimismo, hace ejercicio físico tres veces a la semana. Asegura que la recuperación, el sueño y la falta del estrés son factores que contribuyen a envejecer bien.

"No como por la tarde, siempre estoy en la cama antes de la medianoche y duermo en una habitación totalmente oscura y sin teléfono", detalló.

"Creo que tratar de limitar el estrés es también uno de los factores más importantes para envejecer bien. Sé que es difícil de hacer, pero trato de concentrarme en vivir en el ahora, disfrutando del momento presente y no en el pasado ni en el futuro".