Cómo limpiar tu teléfono móvil para protegerte del coronavirus y más

Las autoridades ya nos han alertado sobre cuáles son los lugares donde más comúnmente podríamos llegar a contraer el coronavirus (Sars-Cov-2): las superficies como el escritorio de trabajo, los pasamanos, bancos de cocina, baños, en las áreas muy concurridas. Y así de fácil te infectas: tocas alguna de esas superficies y luego te llevas las manos a la boca o la nariz, listo.

Una de las superficies que más habituados a tocar estamos es la del celular, que tiene más bacterias que la taza del water. Un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres indicaba ya en 2011 que uno de cada seis teléfonos móviles británicos estaba, dado el hábito del usuario de utilizar el dispositivo en el baño.

Los cristales de los teléfonos también pueden albergar viruses por hasta nueve días, según un estudio publicado en marzo en The Journal of of Hospital Infection. Los científicos indican que con una solución a base de alcohol, podrías eliminar el virus en un minuto.

La mala noticia es que lo que es dañino para los virus y las bacterias puede serlo también para tu teléfono. La solución desinfectante está compuesta por un 62-71% etanol, 0,5% de peróxido de hidrógeno o 0,1% de hipoclorito de sodio.

​De todas formas, cabe señalar que el estudio se realizó analizando los anteriores brotes de coronavirus, sin embargo, dada la aparente facilidad de contagio, los cuidados de higiene no están demás.

¿Cómo limpiar el celular y prevenir el contagio de viruses?

Es muy sencillo: sólo tienes que, primeramente, apagar tu teléfono móvil y luego limpiarlo. Se recomienda usar una solución con 70% de alcohol isopropílico o toallas desinfectantes clorox, que pueden servir para limpiar las superficies no porosas de los dispositivos como pantallas, teclados y otras superficies exteriores. Por precaución, es muy importante no limpiar puertos o sectores donde haya conectores con estos productos.