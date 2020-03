Infectólogo: si el coronavirus se propaga entre mascotas, se quedará con nosotros por mucho tiempo

Las muestras de las cavidades nasales y orales del perro de Hong Kong dieron un resultado "positivo débil" para el nuevo coronavirus en varias ocasiones, informó el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong (AFCD) este 4 de marzo. La primera prueba se le había hecho al animal el 26 de febrero.

Esto significa que el perro tiene bajo nivel de infección con COVID-19, dice el comunicado. Según los expertos de la Universidad de Hong Kong y la Organización Mundial de Sanidad Animal, es probable que se trate de un caso de transmisión de persona a animal.

El perro, mientras tanto, no muestra ningún síntoma de la enfermedad. Actualmente, está en cuarentena en una instalación específica junto con otro perro que dio negativo para el COVID-19. Se alojan en habitaciones individuales.

El Departamento prevé seguir vigilando al perro que dio "positivo débil" para el COVID-19 y repetir la prueba más tarde. Solo será devuelto a su dueño cuando el resultado de la prueba sea negativo. El otro perro que dio negativo para el virus será analizado de nuevo antes de su liberación.

No obstante, el organismo enfatizó que "actualmente no hay pruebas de que los animales domésticos puedan ser una fuente de infección de COVID-19".

"Aparte de mantener buenas prácticas de higiene, los dueños de las mascotas no deben preocuparse demasiado y bajo ninguna circunstancia deben abandonar a sus mascotas", subraya el comunicado.

Mientras tanto, el infectólogo ruso Vladislav Zhemchugov no descarta que el nuevo coronavirus se propague entre los perros y los gatos y advierte que en este caso, el virus se quedará entre nosotros por mucho tiempo.

"El coronavirus proviene de los animales. Por lo tanto no descarto que parasite en los perros y los gatos. ¿Por qué es peligroso? Pues cuando disminuya el brote, se quedarán focos entre los animales y el virus se convertirá en uno estacional", comentó el doctor en ciencias médicas a Sputnik.

Sin embargo, el infectólogo admitió que para entender si una mascota puede contagiar a una persona, hay que llevar a cabo unos experimentos. "Todavía es pronto hablar de ello", agregó.

A su vez, el veterinario Yevgueni Tsiplenkov observó que el virus tiene muchas mutaciones y se trata solamente de un caso aislado.

"Es una mutación aislada que no se ha propagado a otros perros. El coronavirus es muy contagioso, y si no hay epidemia entre los perros, entonces es una mutación que no tiene desarrollo", consideró.

Según el veterinario, si el nuevo coronavirus "ha encontrado una llave" para un perro o dos, entonces no pasa nada. "Pero si la encuentra para muchos perros, habrá un brote", advirtió en comentarios a Sputnik.

"Los perros y gatos suelen infectarse de otro tipo de coronavirus, el del grupo A, pero no es nada peligroso para las personas, siempre que no comamos perros y gatos crudos. Pero obviamente no lo vamos a hacer, no comemos perros ni gatos", dijo a Sputnik.

El Departamento de Salud de Hong Kong recomendó poner en cuarentena a las mascotas de las personas enfermadas de COVID-19. A los dueños se les aconseja que mantengan la higiene y que se laven bien las manos con jabón o alcohol desinfectante después de contactar con sus mascotas.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, había señalado en comunicados anteriores que no hay pruebas de que los animales de compañía o mascotas puedan estar infectados con el nuevo coronavirus. Pero el organismo recordó que lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a uno de estos animales nunca estará de más. Así uno se protegería de varias bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como E. coli y salmonela.