No solo las manos: recomiendan limpiar los teléfonos para evitar contagios de coronavirus

Desde que aparecieron los teléfonos móviles, estos no se separan de las manos de muchos usuarios que entran en contacto directo con su superficie. Por esta razón, investigadores han recomendado en el diario The Telegraph no solamente mantener la higiene constante en las manos, sino también en el móvil por estar en contacto directo en todo momento.

"Podrías lavarte las manos, pero si comienzas a tocar la pantalla de tu teléfono inteligente y luego te tocas la cara, esa es una posible ruta de infección", advirtió el profesor William Keevil de la Universidad de Southampton.

Según un estudio de la plataforma Dscout, una persona promedio toca su teléfono poco más de 2.650 veces al día y lo usa unas 76 veces.

Además, la epidemióloga Saskia Popescu del grupo médico de Honor Health en Arizona dijo a Business Insider que el tabaquismo también es capaz de hacer más vulnerable al organismo humano.

"Dado que COVID-19 es una enfermedad respiratoria y a menudo causa neumonía, tener antecedentes de tabaquismo podría aumentar el riesgo de dificultad respiratoria o neumonía más grave", dijo Popescu.

El COVID-19, que continúa expandiéndose por el mundo, de momento se encuentra en la categoría de epidemia, aunque la OMS lo calificó como potencialmente pandémico. Los primeros brotes de la cepa fueron registrados en la ciudad china de Wuhan y las autoridades han logrado construir un hospital en tan solo 10 días como una de las medidas para controlar la propagación del virus.

Actualmente, los focos con más contagios registrados están en China, Irán, Italia y Corea del Sur. Sin embargo, el COVID-19 ya se ha expandido por Asia, Europa y América del Norte, abriéndose paso hasta llegar a América Latina a países como Brasil, México, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Chile.