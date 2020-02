Las infografías pueden salvar tu salud

En entrevista con Notimex, explicó que la información es la mejor aliada de la salud, sin embargo, esta suele ser especializada o complicada de entender por el público en general, por lo que traducirla de una forma visual es una buena forma de hacerla llegar a la gente.

"La información es poder, y una persona que no tenga información es más vulnerable a los usos del propio sistema sanitario(…), a tipos de técnicas que no hacen más que vaciar su bolsillo y su salud".

"Si una persona no sabe cómo se genera el conocimiento científico, si no sabe qué es saludable y qué no, si no sabe diferenciar entre medicina o pseudoterapias es más vulnerable", comentó.

Explicó que por la falta de información, por ejemplo, muchas personas dejan de tomar sus medicamentos: "No es lo mismo que a una persona le digas tómate esta pastilla cada ocho horas porque yo lo digo que soy tu médico y punto (…) a que le expliques el problema que tiene, los síntomas y en qué ayuda la pastilla".

En cuanto a la prevención aseguró que el comunicar qué se debe de comer y qué se debe evitar mediante una infografía en vez de un texto especializado puede ser una mejor forma de explicarle a la gente los riesgos para su salud.

"Se trata de utilizar el lenguaje visual para atraer a personas que quizá de otra manera no se acercarían a este tipo de información útil. Una nfografía tiene que ser clara, entenderse bien y atractiva", indicó.